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FFF: Founders 100 ETF

26.19 USD 0.17 (0.64%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FFF汇率已更改-0.64%。当日，交易品种以低点26.19和高点26.19进行交易。

关注Founders 100 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FFF股票今天的价格是多少？

Founders 100 ETF股票今天的定价为26.19。它在26.19 - 26.19范围内交易，昨天的收盘价为26.36，交易量达到1。FFF的实时价格图表显示了这些更新。

Founders 100 ETF股票是否支付股息？

Founders 100 ETF目前的价值为26.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.14%和USD。实时查看图表以跟踪FFF走势。

如何购买FFF股票？

您可以以26.19的当前价格购买Founders 100 ETF股票。订单通常设置在26.19或26.49附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注FFF的实时图表更新。

如何投资FFF股票？

投资Founders 100 ETF需要考虑年度范围19.85 - 26.74和当前价格26.19。许多人在以26.19或26.49下订单之前，会比较9.31%和。实时查看FFF价格图表，了解每日变化。

Founders 100 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Founders 100 ETF的最高价格是26.74。在19.85 - 26.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Founders 100 ETF的绩效。

Founders 100 ETF股票的最低价格是多少？

Founders 100 ETF（FFF）的最低价格为19.85。将其与当前的26.19和19.85 - 26.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FFF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FFF股票是什么时候拆分的？

Founders 100 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.36和4.14%中可见。

日范围
26.19 26.19
年范围
19.85 26.74
前一天收盘价
26.36
开盘价
26.19
卖价
26.19
买价
26.49
最低价
26.19
最高价
26.19
交易量
1
日变化
-0.64%
月变化
9.31%
6个月变化
21.53%
年变化
4.14%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%