FFF: Founders 100 ETF
今日FFF汇率已更改-0.64%。当日，交易品种以低点26.19和高点26.19进行交易。
关注Founders 100 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FFF股票今天的价格是多少？
Founders 100 ETF股票今天的定价为26.19。它在26.19 - 26.19范围内交易，昨天的收盘价为26.36，交易量达到1。FFF的实时价格图表显示了这些更新。
Founders 100 ETF股票是否支付股息？
Founders 100 ETF目前的价值为26.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.14%和USD。实时查看图表以跟踪FFF走势。
如何购买FFF股票？
您可以以26.19的当前价格购买Founders 100 ETF股票。订单通常设置在26.19或26.49附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注FFF的实时图表更新。
如何投资FFF股票？
投资Founders 100 ETF需要考虑年度范围19.85 - 26.74和当前价格26.19。许多人在以26.19或26.49下订单之前，会比较9.31%和。实时查看FFF价格图表，了解每日变化。
Founders 100 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Founders 100 ETF的最高价格是26.74。在19.85 - 26.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Founders 100 ETF的绩效。
Founders 100 ETF股票的最低价格是多少？
Founders 100 ETF（FFF）的最低价格为19.85。将其与当前的26.19和19.85 - 26.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FFF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FFF股票是什么时候拆分的？
Founders 100 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.36和4.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.36
- 开盘价
- 26.19
- 卖价
- 26.19
- 买价
- 26.49
- 最低价
- 26.19
- 最高价
- 26.19
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.64%
- 月变化
- 9.31%
- 6个月变化
- 21.53%
- 年变化
- 4.14%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%