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FFEM: Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

41.38 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FFEM за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.26, а максимальная — 41.48.

Следите за динамикой Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FFEM сегодня?

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) сегодня оценивается на уровне 41.38. Инструмент торгуется в пределах 41.26 - 41.48, вчерашнее закрытие составило 41.37, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FFEM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF?

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF в настоящее время оценивается в 41.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.88% и USD. Отслеживайте движения FFEM на графике в реальном времени.

Как купить акции FFEM?

Вы можете купить акции Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) по текущей цене 41.38. Ордера обычно размещаются около 41.38 или 41.68, тогда как 36 и 0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FFEM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FFEM?

Инвестирование в Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF предполагает учет годового диапазона 33.76 - 45.61 и текущей цены 41.38. Многие сравнивают 2.53% и 9.15% перед размещением ордеров на 41.38 или 41.68. Изучайте ежедневные изменения цены FFEM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF?

Самая высокая цена Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) за последний год составила 45.61. Акции заметно колебались в пределах 33.76 - 45.61, сравнение с 41.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF?

Самая низкая цена Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) за год составила 33.76. Сравнение с текущими 41.38 и 33.76 - 45.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FFEM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FFEM?

В прошлом Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.37 и 9.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.26 41.48
Годовой диапазон
33.76 45.61
Предыдущее закрытие
41.37
Open
41.29
Bid
41.38
Ask
41.68
Low
41.26
High
41.48
Объем
36
Дневное изменение
0.02%
Месячное изменение
2.53%
6-месячное изменение
9.15%
Годовое изменение
9.88%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%