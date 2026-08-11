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FFEM: Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF
Курс FFEM за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.26, а максимальная — 41.48.
Следите за динамикой Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FFEM сегодня?
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) сегодня оценивается на уровне 41.38. Инструмент торгуется в пределах 41.26 - 41.48, вчерашнее закрытие составило 41.37, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FFEM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF?
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF в настоящее время оценивается в 41.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.88% и USD. Отслеживайте движения FFEM на графике в реальном времени.
Как купить акции FFEM?
Вы можете купить акции Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) по текущей цене 41.38. Ордера обычно размещаются около 41.38 или 41.68, тогда как 36 и 0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FFEM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FFEM?
Инвестирование в Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF предполагает учет годового диапазона 33.76 - 45.61 и текущей цены 41.38. Многие сравнивают 2.53% и 9.15% перед размещением ордеров на 41.38 или 41.68. Изучайте ежедневные изменения цены FFEM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF?
Самая высокая цена Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) за последний год составила 45.61. Акции заметно колебались в пределах 33.76 - 45.61, сравнение с 41.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF?
Самая низкая цена Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) за год составила 33.76. Сравнение с текущими 41.38 и 33.76 - 45.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FFEM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FFEM?
В прошлом Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.37 и 9.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.37
- Open
- 41.29
- Bid
- 41.38
- Ask
- 41.68
- Low
- 41.26
- High
- 41.48
- Объем
- 36
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 2.53%
- 6-месячное изменение
- 9.15%
- Годовое изменение
- 9.88%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%