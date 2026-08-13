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FFEM: Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

41.42 USD 0.04 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FFEM汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点41.32和高点41.72进行交易。

关注Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FFEM股票今天的价格是多少？

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF股票今天的定价为41.42。它在41.32 - 41.72范围内交易，昨天的收盘价为41.38，交易量达到21。FFEM的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF股票是否支付股息？

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF目前的价值为41.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.98%和USD。实时查看图表以跟踪FFEM走势。

如何购买FFEM股票？

您可以以41.42的当前价格购买Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF股票。订单通常设置在41.42或41.72附近，而21和-0.36%显示市场活动。立即关注FFEM的实时图表更新。

如何投资FFEM股票？

投资Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF需要考虑年度范围33.76 - 45.61和当前价格41.42。许多人在以41.42或41.72下订单之前，会比较2.63%和。实时查看FFEM价格图表，了解每日变化。

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF的最高价格是45.61。在33.76 - 45.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF的绩效。

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF（FFEM）的最低价格为33.76。将其与当前的41.42和33.76 - 45.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FFEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FFEM股票是什么时候拆分的？

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.38和9.98%中可见。

日范围
41.32 41.72
年范围
33.76 45.61
前一天收盘价
41.38
开盘价
41.57
卖价
41.42
买价
41.72
最低价
41.32
最高价
41.72
交易量
21
日变化
0.10%
月变化
2.63%
6个月变化
9.26%
年变化
9.98%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%