FFEM: Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF
今日FFEM汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点41.32和高点41.72进行交易。
关注Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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常见问题解答
FFEM股票今天的价格是多少？
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF股票今天的定价为41.42。它在41.32 - 41.72范围内交易，昨天的收盘价为41.38，交易量达到21。FFEM的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF股票是否支付股息？
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF目前的价值为41.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.98%和USD。实时查看图表以跟踪FFEM走势。
如何购买FFEM股票？
您可以以41.42的当前价格购买Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF股票。订单通常设置在41.42或41.72附近，而21和-0.36%显示市场活动。立即关注FFEM的实时图表更新。
如何投资FFEM股票？
投资Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF需要考虑年度范围33.76 - 45.61和当前价格41.42。许多人在以41.42或41.72下订单之前，会比较2.63%和。实时查看FFEM价格图表，了解每日变化。
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF的最高价格是45.61。在33.76 - 45.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF的绩效。
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF（FFEM）的最低价格为33.76。将其与当前的41.42和33.76 - 45.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FFEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FFEM股票是什么时候拆分的？
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.38和9.98%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.38
- 开盘价
- 41.57
- 卖价
- 41.42
- 买价
- 41.72
- 最低价
- 41.32
- 最高价
- 41.72
- 交易量
- 21
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 2.63%
- 6个月变化
- 9.26%
- 年变化
- 9.98%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%