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FFEB: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
Курс FFEB за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 62.21, а максимальная — 62.34.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FFEB сегодня?
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) сегодня оценивается на уровне 62.27. Инструмент торгуется в пределах 62.21 - 62.34, вчерашнее закрытие составило 62.27, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FFEB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February?
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February в настоящее время оценивается в 62.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.28% и USD. Отслеживайте движения FFEB на графике в реальном времени.
Как купить акции FFEB?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) по текущей цене 62.27. Ордера обычно размещаются около 62.27 или 62.57, тогда как 20 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FFEB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FFEB?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February предполагает учет годового диапазона 53.49 - 62.34 и текущей цены 62.27. Многие сравнивают 0.86% и 8.67% перед размещением ордеров на 62.27 или 62.57. Изучайте ежедневные изменения цены FFEB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) за последний год составила 62.34. Акции заметно колебались в пределах 53.49 - 62.34, сравнение с 62.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) за год составила 53.49. Сравнение с текущими 62.27 и 53.49 - 62.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FFEB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FFEB?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 62.27 и 16.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 62.27
- Open
- 62.30
- Bid
- 62.27
- Ask
- 62.57
- Low
- 62.21
- High
- 62.34
- Объем
- 20
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.86%
- 6-месячное изменение
- 8.67%
- Годовое изменение
- 16.28%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%