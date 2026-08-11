КотировкиРазделы
Валюты / FFEB
Назад в Рынок акций США

FFEB: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

62.27 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FFEB за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 62.21, а максимальная — 62.34.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FFEB сегодня?

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) сегодня оценивается на уровне 62.27. Инструмент торгуется в пределах 62.21 - 62.34, вчерашнее закрытие составило 62.27, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FFEB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February?

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February в настоящее время оценивается в 62.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.28% и USD. Отслеживайте движения FFEB на графике в реальном времени.

Как купить акции FFEB?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) по текущей цене 62.27. Ордера обычно размещаются около 62.27 или 62.57, тогда как 20 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FFEB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FFEB?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February предполагает учет годового диапазона 53.49 - 62.34 и текущей цены 62.27. Многие сравнивают 0.86% и 8.67% перед размещением ордеров на 62.27 или 62.57. Изучайте ежедневные изменения цены FFEB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) за последний год составила 62.34. Акции заметно колебались в пределах 53.49 - 62.34, сравнение с 62.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) за год составила 53.49. Сравнение с текущими 62.27 и 53.49 - 62.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FFEB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FFEB?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 62.27 и 16.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
62.21 62.34
Годовой диапазон
53.49 62.34
Предыдущее закрытие
62.27
Open
62.30
Bid
62.27
Ask
62.57
Low
62.21
High
62.34
Объем
20
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.86%
6-месячное изменение
8.67%
Годовое изменение
16.28%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%