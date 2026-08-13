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FFEB: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

62.17 USD 0.10 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FFEB汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点62.17和高点62.28进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FFEB股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February股票今天的定价为62.17。它在62.17 - 62.28范围内交易，昨天的收盘价为62.27，交易量达到21。FFEB的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February目前的价值为62.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.10%和USD。实时查看图表以跟踪FFEB走势。

如何购买FFEB股票？

您可以以62.17的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February股票。订单通常设置在62.17或62.47附近，而21和-0.18%显示市场活动。立即关注FFEB的实时图表更新。

如何投资FFEB股票？

投资FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February需要考虑年度范围53.49 - 62.34和当前价格62.17。许多人在以62.17或62.47下订单之前，会比较0.70%和。实时查看FFEB价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February的最高价格是62.34。在53.49 - 62.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February的绩效。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February（FFEB）的最低价格为53.49。将其与当前的62.17和53.49 - 62.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FFEB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FFEB股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、62.27和16.10%中可见。

日范围
62.17 62.28
年范围
53.49 62.34
前一天收盘价
62.27
开盘价
62.28
卖价
62.17
买价
62.47
最低价
62.17
最高价
62.28
交易量
21
日变化
-0.16%
月变化
0.70%
6个月变化
8.50%
年变化
16.10%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%