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FFDI: Fidelity Fundamental Developed International ETF
Курс FFDI за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.14, а максимальная — 33.26.
Следите за динамикой Fidelity Fundamental Developed International ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FFDI сегодня?
Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) сегодня оценивается на уровне 33.15. Инструмент торгуется в пределах 33.14 - 33.26, вчерашнее закрытие составило 33.33, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FFDI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Fundamental Developed International ETF?
Fidelity Fundamental Developed International ETF в настоящее время оценивается в 33.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.54% и USD. Отслеживайте движения FFDI на графике в реальном времени.
Как купить акции FFDI?
Вы можете купить акции Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) по текущей цене 33.15. Ордера обычно размещаются около 33.15 или 33.45, тогда как 11 и -0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FFDI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FFDI?
Инвестирование в Fidelity Fundamental Developed International ETF предполагает учет годового диапазона 28.34 - 33.41 и текущей цены 33.15. Многие сравнивают 1.97% и 4.81% перед размещением ордеров на 33.15 или 33.45. Изучайте ежедневные изменения цены FFDI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Fundamental Developed International ETF?
Самая высокая цена Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) за последний год составила 33.41. Акции заметно колебались в пределах 28.34 - 33.41, сравнение с 33.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Fundamental Developed International ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Fundamental Developed International ETF?
Самая низкая цена Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) за год составила 28.34. Сравнение с текущими 33.15 и 28.34 - 33.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FFDI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FFDI?
В прошлом Fidelity Fundamental Developed International ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.33 и 4.54% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.33
- Open
- 33.26
- Bid
- 33.15
- Ask
- 33.45
- Low
- 33.14
- High
- 33.26
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- -0.54%
- Месячное изменение
- 1.97%
- 6-месячное изменение
- 4.81%
- Годовое изменение
- 4.54%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%