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FFDI: Fidelity Fundamental Developed International ETF

33.15 USD 0.18 (0.54%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FFDI за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.14, а максимальная — 33.26.

Следите за динамикой Fidelity Fundamental Developed International ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FFDI сегодня?

Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) сегодня оценивается на уровне 33.15. Инструмент торгуется в пределах 33.14 - 33.26, вчерашнее закрытие составило 33.33, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FFDI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Fundamental Developed International ETF?

Fidelity Fundamental Developed International ETF в настоящее время оценивается в 33.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.54% и USD. Отслеживайте движения FFDI на графике в реальном времени.

Как купить акции FFDI?

Вы можете купить акции Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) по текущей цене 33.15. Ордера обычно размещаются около 33.15 или 33.45, тогда как 11 и -0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FFDI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FFDI?

Инвестирование в Fidelity Fundamental Developed International ETF предполагает учет годового диапазона 28.34 - 33.41 и текущей цены 33.15. Многие сравнивают 1.97% и 4.81% перед размещением ордеров на 33.15 или 33.45. Изучайте ежедневные изменения цены FFDI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Fundamental Developed International ETF?

Самая высокая цена Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) за последний год составила 33.41. Акции заметно колебались в пределах 28.34 - 33.41, сравнение с 33.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Fundamental Developed International ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Fundamental Developed International ETF?

Самая низкая цена Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) за год составила 28.34. Сравнение с текущими 33.15 и 28.34 - 33.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FFDI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FFDI?

В прошлом Fidelity Fundamental Developed International ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.33 и 4.54% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.14 33.26
Годовой диапазон
28.34 33.41
Предыдущее закрытие
33.33
Open
33.26
Bid
33.15
Ask
33.45
Low
33.14
High
33.26
Объем
11
Дневное изменение
-0.54%
Месячное изменение
1.97%
6-месячное изменение
4.81%
Годовое изменение
4.54%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%