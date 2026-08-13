FFDI: Fidelity Fundamental Developed International ETF
今日FFDI汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点33.17和高点33.20进行交易。
关注Fidelity Fundamental Developed International ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FFDI股票今天的价格是多少？
Fidelity Fundamental Developed International ETF股票今天的定价为33.17。它在33.17 - 33.20范围内交易，昨天的收盘价为33.15，交易量达到3。FFDI的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Fundamental Developed International ETF股票是否支付股息？
Fidelity Fundamental Developed International ETF目前的价值为33.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.60%和USD。实时查看图表以跟踪FFDI走势。
如何购买FFDI股票？
您可以以33.17的当前价格购买Fidelity Fundamental Developed International ETF股票。订单通常设置在33.17或33.47附近，而3和-0.03%显示市场活动。立即关注FFDI的实时图表更新。
如何投资FFDI股票？
投资Fidelity Fundamental Developed International ETF需要考虑年度范围28.34 - 33.41和当前价格33.17。许多人在以33.17或33.47下订单之前，会比较2.03%和。实时查看FFDI价格图表，了解每日变化。
Fidelity Fundamental Developed International ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Fundamental Developed International ETF的最高价格是33.41。在28.34 - 33.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Fundamental Developed International ETF的绩效。
Fidelity Fundamental Developed International ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity Fundamental Developed International ETF（FFDI）的最低价格为28.34。将其与当前的33.17和28.34 - 33.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FFDI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FFDI股票是什么时候拆分的？
Fidelity Fundamental Developed International ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.15和4.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.15
- 开盘价
- 33.18
- 卖价
- 33.17
- 买价
- 33.47
- 最低价
- 33.17
- 最高价
- 33.20
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.06%
- 月变化
- 2.03%
- 6个月变化
- 4.87%
- 年变化
- 4.60%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%