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FFDI: Fidelity Fundamental Developed International ETF

33.17 USD 0.02 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FFDI汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点33.17和高点33.20进行交易。

关注Fidelity Fundamental Developed International ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FFDI股票今天的价格是多少？

Fidelity Fundamental Developed International ETF股票今天的定价为33.17。它在33.17 - 33.20范围内交易，昨天的收盘价为33.15，交易量达到3。FFDI的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Fundamental Developed International ETF股票是否支付股息？

Fidelity Fundamental Developed International ETF目前的价值为33.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.60%和USD。实时查看图表以跟踪FFDI走势。

如何购买FFDI股票？

您可以以33.17的当前价格购买Fidelity Fundamental Developed International ETF股票。订单通常设置在33.17或33.47附近，而3和-0.03%显示市场活动。立即关注FFDI的实时图表更新。

如何投资FFDI股票？

投资Fidelity Fundamental Developed International ETF需要考虑年度范围28.34 - 33.41和当前价格33.17。许多人在以33.17或33.47下订单之前，会比较2.03%和。实时查看FFDI价格图表，了解每日变化。

Fidelity Fundamental Developed International ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Fundamental Developed International ETF的最高价格是33.41。在28.34 - 33.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Fundamental Developed International ETF的绩效。

Fidelity Fundamental Developed International ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Fundamental Developed International ETF（FFDI）的最低价格为28.34。将其与当前的33.17和28.34 - 33.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FFDI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FFDI股票是什么时候拆分的？

Fidelity Fundamental Developed International ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.15和4.60%中可见。

日范围
33.17 33.20
年范围
28.34 33.41
前一天收盘价
33.15
开盘价
33.18
卖价
33.17
买价
33.47
最低价
33.17
最高价
33.20
交易量
3
日变化
0.06%
月变化
2.03%
6个月变化
4.87%
年变化
4.60%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%