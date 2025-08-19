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FFC: Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorp

16.30 USD 0.05 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FFC за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.16, а максимальная — 16.32.

Следите за динамикой Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FFC сегодня?

Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorp (FFC) сегодня оценивается на уровне 16.30. Инструмент торгуется в пределах 16.16 - 16.32, вчерашнее закрытие составило 16.25, а торговый объем достиг 87. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FFC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorp?

Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorp в настоящее время оценивается в 16.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.99% и USD. Отслеживайте движения FFC на графике в реальном времени.

Как купить акции FFC?

Вы можете купить акции Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorp (FFC) по текущей цене 16.30. Ордера обычно размещаются около 16.30 или 16.60, тогда как 87 и 0.56% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FFC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FFC?

Инвестирование в Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorp предполагает учет годового диапазона 14.98 - 16.99 и текущей цены 16.30. Многие сравнивают 0.68% и -1.63% перед размещением ордеров на 16.30 или 16.60. Изучайте ежедневные изменения цены FFC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorp?

Самая высокая цена Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorp (FFC) за последний год составила 16.99. Акции заметно колебались в пределах 14.98 - 16.99, сравнение с 16.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorp?

Самая низкая цена Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorp (FFC) за год составила 14.98. Сравнение с текущими 16.30 и 14.98 - 16.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FFC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FFC?

В прошлом Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.25 и 0.99% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
16.16 16.32
Годовой диапазон
14.98 16.99
Предыдущее закрытие
16.25
Open
16.21
Bid
16.30
Ask
16.60
Low
16.16
High
16.32
Объем
87
Дневное изменение
0.31%
Месячное изменение
0.68%
6-месячное изменение
-1.63%
Годовое изменение
0.99%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%