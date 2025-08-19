Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorp (FFC) сегодня оценивается на уровне 16.30. Инструмент торгуется в пределах 16.16 - 16.32, вчерашнее закрытие составило 16.25, а торговый объем достиг 87. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FFC в реальном времени.

Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorp в настоящее время оценивается в 16.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.99% и USD. Отслеживайте движения FFC на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorp (FFC) по текущей цене 16.30. Ордера обычно размещаются около 16.30 или 16.60, тогда как 87 и 0.56% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FFC на графике в реальном времени.

Инвестирование в Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorp предполагает учет годового диапазона 14.98 - 16.99 и текущей цены 16.30. Многие сравнивают 0.68% и -1.63% перед размещением ордеров на 16.30 или 16.60. Изучайте ежедневные изменения цены FFC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorp?

Самая высокая цена Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorp (FFC) за последний год составила 16.99. Акции заметно колебались в пределах 14.98 - 16.99, сравнение с 16.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorp на графике в реальном времени.