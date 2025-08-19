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FFC: Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorp
Курс FFC за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.16, а максимальная — 16.32.
Следите за динамикой Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FFC сегодня?
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorp (FFC) сегодня оценивается на уровне 16.30. Инструмент торгуется в пределах 16.16 - 16.32, вчерашнее закрытие составило 16.25, а торговый объем достиг 87. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FFC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorp?
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorp в настоящее время оценивается в 16.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.99% и USD. Отслеживайте движения FFC на графике в реальном времени.
Как купить акции FFC?
Вы можете купить акции Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorp (FFC) по текущей цене 16.30. Ордера обычно размещаются около 16.30 или 16.60, тогда как 87 и 0.56% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FFC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FFC?
Инвестирование в Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorp предполагает учет годового диапазона 14.98 - 16.99 и текущей цены 16.30. Многие сравнивают 0.68% и -1.63% перед размещением ордеров на 16.30 или 16.60. Изучайте ежедневные изменения цены FFC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorp?
Самая высокая цена Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorp (FFC) за последний год составила 16.99. Акции заметно колебались в пределах 14.98 - 16.99, сравнение с 16.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorp?
Самая низкая цена Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorp (FFC) за год составила 14.98. Сравнение с текущими 16.30 и 14.98 - 16.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FFC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FFC?
В прошлом Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.25 и 0.99% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.25
- Open
- 16.21
- Bid
- 16.30
- Ask
- 16.60
- Low
- 16.16
- High
- 16.32
- Объем
- 87
- Дневное изменение
- 0.31%
- Месячное изменение
- 0.68%
- 6-месячное изменение
- -1.63%
- Годовое изменение
- 0.99%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%