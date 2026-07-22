КотировкиРазделы
Валюты / FEZ
Назад в Рынок акций США

FEZ: SPDR DJ Euro STOXX 50 Etf

71.70 USD 0.15 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FEZ за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.65, а максимальная — 71.88.

Следите за динамикой SPDR DJ Euro STOXX 50 Etf. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FEZ

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FEZ сегодня?

SPDR DJ Euro STOXX 50 Etf (FEZ) сегодня оценивается на уровне 71.70. Инструмент торгуется в пределах 71.65 - 71.88, вчерашнее закрытие составило 71.85, а торговый объем достиг 1754. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FEZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR DJ Euro STOXX 50 Etf?

SPDR DJ Euro STOXX 50 Etf в настоящее время оценивается в 71.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.38% и USD. Отслеживайте движения FEZ на графике в реальном времени.

Как купить акции FEZ?

Вы можете купить акции SPDR DJ Euro STOXX 50 Etf (FEZ) по текущей цене 71.70. Ордера обычно размещаются около 71.70 или 72.00, тогда как 1754 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FEZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FEZ?

Инвестирование в SPDR DJ Euro STOXX 50 Etf предполагает учет годового диапазона 59.57 - 71.99 и текущей цены 71.70. Многие сравнивают 2.21% и 7.77% перед размещением ордеров на 71.70 или 72.00. Изучайте ежедневные изменения цены FEZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR DJ Euro STOXX 50 Etf?

Самая высокая цена SPDR DJ Euro STOXX 50 Etf (FEZ) за последний год составила 71.99. Акции заметно колебались в пределах 59.57 - 71.99, сравнение с 71.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR DJ Euro STOXX 50 Etf на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR DJ Euro STOXX 50 Etf?

Самая низкая цена SPDR DJ Euro STOXX 50 Etf (FEZ) за год составила 59.57. Сравнение с текущими 71.70 и 59.57 - 71.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FEZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FEZ?

В прошлом SPDR DJ Euro STOXX 50 Etf проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 71.85 и 6.38% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
71.65 71.88
Годовой диапазон
59.57 71.99
Предыдущее закрытие
71.85
Open
71.80
Bid
71.70
Ask
72.00
Low
71.65
High
71.88
Объем
1.754 K
Дневное изменение
-0.21%
Месячное изменение
2.21%
6-месячное изменение
7.77%
Годовое изменение
6.38%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%