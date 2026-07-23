FEZ: SPDR欧洲斯托克50指数ETF
今日FEZ汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点71.72和高点72.20进行交易。
关注SPDR欧洲斯托克50指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FEZ新闻
- Banking Risk Monthly Outlook: August 2026
- Rates Spark: Tricky Relative Value Amid Geopolitics
- World Markets Watchlist: August 10, 2026
- CIO Weekly: Earnings Growth Moves Beyond The U.S.
- Rates Spark: Geopolitics In Focus Ahead Of U.S. CPI
- Global PMI Shows Inflation Rates Remaining Elevated Amid Rising Demand For Services
- Weekly Commentary: Bessent's Gambit
- Manufacturing Growth Returns To ASEAN Region As U.S. Factories Report Slowdown
- Rates Spark: Rates Are Seeking New Levels To Settle
- Eurozone Inflation Rises Only Modestly In July
- Rates Spark: Recalibrating Rate Assumptions
- Eurozone Economy Motors On Despite Middle East War
- Rates Spark: A Fed Hike Could Shake Sentiment
- Escalating Middle East Tensions Shift The Balance Of Risk
- Rates Spark: Either Way, The Fed Will Surprise
- Eurozone Flash PMI Signals Renewed Growth In July As Price Pressures Cool
- Flash PMIs Signal Faster Growth Across Developed Economies, Price Concerns Cloud Outlook
- Weekly Commentary: Bond Yield Breakout
- The ECB's Energy Shock Dilemma
- Eurozone PMI: Stronger Data, Growing Doubts
- Rates Spark: Oil Drives Rates More Than ECB Speak
- Lagarde's Comments At The Press Conference Clearly Point To September Rate Hike
- ECB Keeps Interest Rates On Hold, Avoids Rattling Markets
- Rates Spark: ECB Ready To Hike, Just Not Today
常见问题解答
FEZ股票今天的价格是多少？
SPDR欧洲斯托克50指数ETF股票今天的定价为71.84。它在71.72 - 72.20范围内交易，昨天的收盘价为71.70，交易量达到606。FEZ的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR欧洲斯托克50指数ETF股票是否支付股息？
SPDR欧洲斯托克50指数ETF目前的价值为71.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.59%和USD。实时查看图表以跟踪FEZ走势。
如何购买FEZ股票？
您可以以71.84的当前价格购买SPDR欧洲斯托克50指数ETF股票。订单通常设置在71.84或72.14附近，而606和-0.26%显示市场活动。立即关注FEZ的实时图表更新。
如何投资FEZ股票？
投资SPDR欧洲斯托克50指数ETF需要考虑年度范围59.57 - 72.20和当前价格71.84。许多人在以71.84或72.14下订单之前，会比较2.41%和。实时查看FEZ价格图表，了解每日变化。
SPDR欧洲斯托克50指数ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR欧洲斯托克50指数ETF的最高价格是72.20。在59.57 - 72.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR欧洲斯托克50指数ETF的绩效。
SPDR欧洲斯托克50指数ETF股票的最低价格是多少？
SPDR欧洲斯托克50指数ETF（FEZ）的最低价格为59.57。将其与当前的71.84和59.57 - 72.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FEZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FEZ股票是什么时候拆分的？
SPDR欧洲斯托克50指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、71.70和6.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 71.70
- 开盘价
- 72.03
- 卖价
- 71.84
- 买价
- 72.14
- 最低价
- 71.72
- 最高价
- 72.20
- 交易量
- 606
- 日变化
- 0.20%
- 月变化
- 2.41%
- 6个月变化
- 7.98%
- 年变化
- 6.59%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%