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FEZ: SPDR欧洲斯托克50指数ETF

71.84 USD 0.14 (0.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FEZ汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点71.72和高点72.20进行交易。

关注SPDR欧洲斯托克50指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FEZ新闻

常见问题解答

FEZ股票今天的价格是多少？

SPDR欧洲斯托克50指数ETF股票今天的定价为71.84。它在71.72 - 72.20范围内交易，昨天的收盘价为71.70，交易量达到606。FEZ的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR欧洲斯托克50指数ETF股票是否支付股息？

SPDR欧洲斯托克50指数ETF目前的价值为71.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.59%和USD。实时查看图表以跟踪FEZ走势。

如何购买FEZ股票？

您可以以71.84的当前价格购买SPDR欧洲斯托克50指数ETF股票。订单通常设置在71.84或72.14附近，而606和-0.26%显示市场活动。立即关注FEZ的实时图表更新。

如何投资FEZ股票？

投资SPDR欧洲斯托克50指数ETF需要考虑年度范围59.57 - 72.20和当前价格71.84。许多人在以71.84或72.14下订单之前，会比较2.41%和。实时查看FEZ价格图表，了解每日变化。

SPDR欧洲斯托克50指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR欧洲斯托克50指数ETF的最高价格是72.20。在59.57 - 72.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR欧洲斯托克50指数ETF的绩效。

SPDR欧洲斯托克50指数ETF股票的最低价格是多少？

SPDR欧洲斯托克50指数ETF（FEZ）的最低价格为59.57。将其与当前的71.84和59.57 - 72.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FEZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FEZ股票是什么时候拆分的？

SPDR欧洲斯托克50指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、71.70和6.59%中可见。

日范围
71.72 72.20
年范围
59.57 72.20
前一天收盘价
71.70
开盘价
72.03
卖价
71.84
买价
72.14
最低价
71.72
最高价
72.20
交易量
606
日变化
0.20%
月变化
2.41%
6个月变化
7.98%
年变化
6.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%