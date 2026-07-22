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FEUZ: First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

68.21 USD 0.33 (0.48%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FEUZ за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.59, а максимальная — 68.21.

Следите за динамикой First Trust Eurozone AlphaDEX ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FEUZ сегодня?

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) сегодня оценивается на уровне 68.21. Инструмент торгуется в пределах 67.59 - 68.21, вчерашнее закрытие составило 68.54, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FEUZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Eurozone AlphaDEX ETF?

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF в настоящее время оценивается в 68.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.79% и USD. Отслеживайте движения FEUZ на графике в реальном времени.

Как купить акции FEUZ?

Вы можете купить акции First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) по текущей цене 68.21. Ордера обычно размещаются около 68.21 или 68.51, тогда как 10 и 0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FEUZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FEUZ?

Инвестирование в First Trust Eurozone AlphaDEX ETF предполагает учет годового диапазона 56.22 - 73.02 и текущей цены 68.21. Многие сравнивают 0.12% и 3.15% перед размещением ордеров на 68.21 или 68.51. Изучайте ежедневные изменения цены FEUZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Eurozone AlphaDEX ETF?

Самая высокая цена First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) за последний год составила 73.02. Акции заметно колебались в пределах 56.22 - 73.02, сравнение с 68.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Eurozone AlphaDEX ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Eurozone AlphaDEX ETF?

Самая низкая цена First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) за год составила 56.22. Сравнение с текущими 68.21 и 56.22 - 73.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FEUZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FEUZ?

В прошлом First Trust Eurozone AlphaDEX ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 68.54 и 19.79% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
67.59 68.21
Годовой диапазон
56.22 73.02
Предыдущее закрытие
68.54
Open
68.20
Bid
68.21
Ask
68.51
Low
67.59
High
68.21
Объем
10
Дневное изменение
-0.48%
Месячное изменение
0.12%
6-месячное изменение
3.15%
Годовое изменение
19.79%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%