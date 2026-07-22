- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FEUZ: First Trust Eurozone AlphaDEX ETF
Курс FEUZ за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.59, а максимальная — 68.21.
Следите за динамикой First Trust Eurozone AlphaDEX ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FEUZ
- World Markets Watchlist: August 10, 2026
- CIO Weekly: Earnings Growth Moves Beyond The U.S.
- Rates Spark: Geopolitics In Focus Ahead Of U.S. CPI
- Global PMI Shows Inflation Rates Remaining Elevated Amid Rising Demand For Services
- Weekly Commentary: Bessent's Gambit
- Manufacturing Growth Returns To ASEAN Region As U.S. Factories Report Slowdown
- Rates Spark: Rates Are Seeking New Levels To Settle
- Eurozone Inflation Rises Only Modestly In July
- Rates Spark: Recalibrating Rate Assumptions
- Eurozone Economy Motors On Despite Middle East War
- Rates Spark: A Fed Hike Could Shake Sentiment
- Escalating Middle East Tensions Shift The Balance Of Risk
- Rates Spark: Either Way, The Fed Will Surprise
- Eurozone Flash PMI Signals Renewed Growth In July As Price Pressures Cool
- Flash PMIs Signal Faster Growth Across Developed Economies, Price Concerns Cloud Outlook
- Weekly Commentary: Bond Yield Breakout
- The ECB's Energy Shock Dilemma
- Eurozone PMI: Stronger Data, Growing Doubts
- Rates Spark: Oil Drives Rates More Than ECB Speak
- Lagarde's Comments At The Press Conference Clearly Point To September Rate Hike
- ECB Keeps Interest Rates On Hold, Avoids Rattling Markets
- Rates Spark: ECB Ready To Hike, Just Not Today
- Flash PMI Surveys To Help Assess Ongoing War Impact
- July ECB Cheat Sheet: No Lull In Sight
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FEUZ сегодня?
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) сегодня оценивается на уровне 68.21. Инструмент торгуется в пределах 67.59 - 68.21, вчерашнее закрытие составило 68.54, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FEUZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Eurozone AlphaDEX ETF?
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF в настоящее время оценивается в 68.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.79% и USD. Отслеживайте движения FEUZ на графике в реальном времени.
Как купить акции FEUZ?
Вы можете купить акции First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) по текущей цене 68.21. Ордера обычно размещаются около 68.21 или 68.51, тогда как 10 и 0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FEUZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FEUZ?
Инвестирование в First Trust Eurozone AlphaDEX ETF предполагает учет годового диапазона 56.22 - 73.02 и текущей цены 68.21. Многие сравнивают 0.12% и 3.15% перед размещением ордеров на 68.21 или 68.51. Изучайте ежедневные изменения цены FEUZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Eurozone AlphaDEX ETF?
Самая высокая цена First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) за последний год составила 73.02. Акции заметно колебались в пределах 56.22 - 73.02, сравнение с 68.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Eurozone AlphaDEX ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Eurozone AlphaDEX ETF?
Самая низкая цена First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) за год составила 56.22. Сравнение с текущими 68.21 и 56.22 - 73.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FEUZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FEUZ?
В прошлом First Trust Eurozone AlphaDEX ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 68.54 и 19.79% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 68.54
- Open
- 68.20
- Bid
- 68.21
- Ask
- 68.51
- Low
- 67.59
- High
- 68.21
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -0.48%
- Месячное изменение
- 0.12%
- 6-месячное изменение
- 3.15%
- Годовое изменение
- 19.79%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%