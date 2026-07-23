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FEUZ: First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

68.60 USD 0.39 (0.57%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FEUZ汇率已更改0.57%。当日，交易品种以低点68.60和高点68.60进行交易。

关注First Trust Eurozone AlphaDEX ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FEUZ新闻

常见问题解答

FEUZ股票今天的价格是多少？

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF股票今天的定价为68.60。它在68.60 - 68.60范围内交易，昨天的收盘价为68.21，交易量达到1。FEUZ的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF股票是否支付股息？

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF目前的价值为68.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.48%和USD。实时查看图表以跟踪FEUZ走势。

如何购买FEUZ股票？

您可以以68.60的当前价格购买First Trust Eurozone AlphaDEX ETF股票。订单通常设置在68.60或68.90附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注FEUZ的实时图表更新。

如何投资FEUZ股票？

投资First Trust Eurozone AlphaDEX ETF需要考虑年度范围56.22 - 73.02和当前价格68.60。许多人在以68.60或68.90下订单之前，会比较0.69%和。实时查看FEUZ价格图表，了解每日变化。

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Eurozone AlphaDEX ETF的最高价格是73.02。在56.22 - 73.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Eurozone AlphaDEX ETF的绩效。

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF（FEUZ）的最低价格为56.22。将其与当前的68.60和56.22 - 73.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FEUZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FEUZ股票是什么时候拆分的？

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、68.21和20.48%中可见。

日范围
68.60 68.60
年范围
56.22 73.02
前一天收盘价
68.21
开盘价
68.60
卖价
68.60
买价
68.90
最低价
68.60
最高价
68.60
交易量
1
日变化
0.57%
月变化
0.69%
6个月变化
3.74%
年变化
20.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%