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FEUS: FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

84.32 USD 0.54 (0.64%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FEUS за сегодня изменился на 0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.32, а максимальная — 84.34.

Следите за динамикой FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FEUS сегодня?

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) сегодня оценивается на уровне 84.32. Инструмент торгуется в пределах 84.32 - 84.34, вчерашнее закрытие составило 83.78, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FEUS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund?

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund в настоящее время оценивается в 84.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.17% и USD. Отслеживайте движения FEUS на графике в реальном времени.

Как купить акции FEUS?

Вы можете купить акции FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) по текущей цене 84.32. Ордера обычно размещаются около 84.32 или 84.62, тогда как 2 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FEUS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FEUS?

Инвестирование в FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund предполагает учет годового диапазона 68.75 - 84.34 и текущей цены 84.32. Многие сравнивают 2.09% и 14.74% перед размещением ордеров на 84.32 или 84.62. Изучайте ежедневные изменения цены FEUS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund?

Самая высокая цена FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) за последний год составила 84.34. Акции заметно колебались в пределах 68.75 - 84.34, сравнение с 83.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund?

Самая низкая цена FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) за год составила 68.75. Сравнение с текущими 84.32 и 68.75 - 84.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FEUS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FEUS?

В прошлом FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 83.78 и 21.17% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
84.32 84.34
Годовой диапазон
68.75 84.34
Предыдущее закрытие
83.78
Open
84.34
Bid
84.32
Ask
84.62
Low
84.32
High
84.34
Объем
2
Дневное изменение
0.64%
Месячное изменение
2.09%
6-месячное изменение
14.74%
Годовое изменение
21.17%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%