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FEUS: FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund
Курс FEUS за сегодня изменился на 0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.32, а максимальная — 84.34.
Следите за динамикой FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FEUS сегодня?
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) сегодня оценивается на уровне 84.32. Инструмент торгуется в пределах 84.32 - 84.34, вчерашнее закрытие составило 83.78, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FEUS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund?
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund в настоящее время оценивается в 84.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.17% и USD. Отслеживайте движения FEUS на графике в реальном времени.
Как купить акции FEUS?
Вы можете купить акции FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) по текущей цене 84.32. Ордера обычно размещаются около 84.32 или 84.62, тогда как 2 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FEUS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FEUS?
Инвестирование в FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund предполагает учет годового диапазона 68.75 - 84.34 и текущей цены 84.32. Многие сравнивают 2.09% и 14.74% перед размещением ордеров на 84.32 или 84.62. Изучайте ежедневные изменения цены FEUS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund?
Самая высокая цена FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) за последний год составила 84.34. Акции заметно колебались в пределах 68.75 - 84.34, сравнение с 83.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund?
Самая низкая цена FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) за год составила 68.75. Сравнение с текущими 84.32 и 68.75 - 84.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FEUS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FEUS?
В прошлом FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 83.78 и 21.17% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 83.78
- Open
- 84.34
- Bid
- 84.32
- Ask
- 84.62
- Low
- 84.32
- High
- 84.34
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.64%
- Месячное изменение
- 2.09%
- 6-месячное изменение
- 14.74%
- Годовое изменение
- 21.17%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%