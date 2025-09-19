FEUS: FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund
今日FEUS汇率已更改0.64%。当日，交易品种以低点84.32和高点84.34进行交易。
关注FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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FEUS新闻
常见问题解答
FEUS股票今天的价格是多少？
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund股票今天的定价为84.32。它在84.32 - 84.34范围内交易，昨天的收盘价为83.78，交易量达到2。FEUS的实时价格图表显示了这些更新。
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund股票是否支付股息？
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund目前的价值为84.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.17%和USD。实时查看图表以跟踪FEUS走势。
如何购买FEUS股票？
您可以以84.32的当前价格购买FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund股票。订单通常设置在84.32或84.62附近，而2和-0.02%显示市场活动。立即关注FEUS的实时图表更新。
如何投资FEUS股票？
投资FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund需要考虑年度范围68.75 - 84.34和当前价格84.32。许多人在以84.32或84.62下订单之前，会比较2.09%和。实时查看FEUS价格图表，了解每日变化。
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund的最高价格是84.34。在68.75 - 84.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund的绩效。
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund股票的最低价格是多少？
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund（FEUS）的最低价格为68.75。将其与当前的84.32和68.75 - 84.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FEUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FEUS股票是什么时候拆分的？
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、83.78和21.17%中可见。
- 前一天收盘价
- 83.78
- 开盘价
- 84.34
- 卖价
- 84.32
- 买价
- 84.62
- 最低价
- 84.32
- 最高价
- 84.34
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.64%
- 月变化
- 2.09%
- 6个月变化
- 14.74%
- 年变化
- 21.17%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%