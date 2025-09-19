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FEUS: FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

84.32 USD 0.54 (0.64%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FEUS汇率已更改0.64%。当日，交易品种以低点84.32和高点84.34进行交易。

关注FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • MN

FEUS新闻

常见问题解答

FEUS股票今天的价格是多少？

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund股票今天的定价为84.32。它在84.32 - 84.34范围内交易，昨天的收盘价为83.78，交易量达到2。FEUS的实时价格图表显示了这些更新。

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund股票是否支付股息？

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund目前的价值为84.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.17%和USD。实时查看图表以跟踪FEUS走势。

如何购买FEUS股票？

您可以以84.32的当前价格购买FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund股票。订单通常设置在84.32或84.62附近，而2和-0.02%显示市场活动。立即关注FEUS的实时图表更新。

如何投资FEUS股票？

投资FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund需要考虑年度范围68.75 - 84.34和当前价格84.32。许多人在以84.32或84.62下订单之前，会比较2.09%和。实时查看FEUS价格图表，了解每日变化。

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund的最高价格是84.34。在68.75 - 84.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund的绩效。

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund股票的最低价格是多少？

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund（FEUS）的最低价格为68.75。将其与当前的84.32和68.75 - 84.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FEUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FEUS股票是什么时候拆分的？

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、83.78和21.17%中可见。

日范围
84.32 84.34
年范围
68.75 84.34
前一天收盘价
83.78
开盘价
84.34
卖价
84.32
买价
84.62
最低价
84.32
最高价
84.34
交易量
2
日变化
0.64%
月变化
2.09%
6个月变化
14.74%
年变化
21.17%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%