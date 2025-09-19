FEUS股票今天的价格是多少？ FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund股票今天的定价为84.32。它在84.32 - 84.34范围内交易，昨天的收盘价为83.78，交易量达到2。FEUS的实时价格图表显示了这些更新。

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund股票是否支付股息？ FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund目前的价值为84.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.17%和USD。实时查看图表以跟踪FEUS走势。

如何购买FEUS股票？ 您可以以84.32的当前价格购买FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund股票。订单通常设置在84.32或84.62附近，而2和-0.02%显示市场活动。立即关注FEUS的实时图表更新。

如何投资FEUS股票？ 投资FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund需要考虑年度范围68.75 - 84.34和当前价格84.32。许多人在以84.32或84.62下订单之前，会比较2.09%和。实时查看FEUS价格图表，了解每日变化。

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund的最高价格是84.34。在68.75 - 84.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund的绩效。

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund股票的最低价格是多少？ FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund（FEUS）的最低价格为68.75。将其与当前的84.32和68.75 - 84.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FEUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。