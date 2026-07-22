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FEP: First Trust Europe AlphaDEX Fund

59.77 USD 0.26 (0.43%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FEP за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.51, а максимальная — 59.89.

Следите за динамикой First Trust Europe AlphaDEX Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FEP сегодня?

First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) сегодня оценивается на уровне 59.77. Инструмент торгуется в пределах 59.51 - 59.89, вчерашнее закрытие составило 60.03, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FEP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Europe AlphaDEX Fund?

First Trust Europe AlphaDEX Fund в настоящее время оценивается в 59.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.78% и USD. Отслеживайте движения FEP на графике в реальном времени.

Как купить акции FEP?

Вы можете купить акции First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) по текущей цене 59.77. Ордера обычно размещаются около 59.77 или 60.07, тогда как 33 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FEP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FEP?

Инвестирование в First Trust Europe AlphaDEX Fund предполагает учет годового диапазона 48.65 - 60.77 и текущей цены 59.77. Многие сравнивают 1.12% и 3.52% перед размещением ордеров на 59.77 или 60.07. Изучайте ежедневные изменения цены FEP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Europe AlphaDEX Fund?

Самая высокая цена First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) за последний год составила 60.77. Акции заметно колебались в пределах 48.65 - 60.77, сравнение с 60.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Europe AlphaDEX Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Europe AlphaDEX Fund?

Самая низкая цена First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) за год составила 48.65. Сравнение с текущими 59.77 и 48.65 - 60.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FEP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FEP?

В прошлом First Trust Europe AlphaDEX Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 60.03 и 22.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
59.51 59.89
Годовой диапазон
48.65 60.77
Предыдущее закрытие
60.03
Open
59.82
Bid
59.77
Ask
60.07
Low
59.51
High
59.89
Объем
33
Дневное изменение
-0.43%
Месячное изменение
1.12%
6-месячное изменение
3.52%
Годовое изменение
22.78%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%