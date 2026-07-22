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FEP: First Trust Europe AlphaDEX Fund
Курс FEP за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.51, а максимальная — 59.89.
Следите за динамикой First Trust Europe AlphaDEX Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FEP сегодня?
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) сегодня оценивается на уровне 59.77. Инструмент торгуется в пределах 59.51 - 59.89, вчерашнее закрытие составило 60.03, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FEP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Europe AlphaDEX Fund?
First Trust Europe AlphaDEX Fund в настоящее время оценивается в 59.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.78% и USD. Отслеживайте движения FEP на графике в реальном времени.
Как купить акции FEP?
Вы можете купить акции First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) по текущей цене 59.77. Ордера обычно размещаются около 59.77 или 60.07, тогда как 33 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FEP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FEP?
Инвестирование в First Trust Europe AlphaDEX Fund предполагает учет годового диапазона 48.65 - 60.77 и текущей цены 59.77. Многие сравнивают 1.12% и 3.52% перед размещением ордеров на 59.77 или 60.07. Изучайте ежедневные изменения цены FEP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Europe AlphaDEX Fund?
Самая высокая цена First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) за последний год составила 60.77. Акции заметно колебались в пределах 48.65 - 60.77, сравнение с 60.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Europe AlphaDEX Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Europe AlphaDEX Fund?
Самая низкая цена First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) за год составила 48.65. Сравнение с текущими 59.77 и 48.65 - 60.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FEP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FEP?
В прошлом First Trust Europe AlphaDEX Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 60.03 и 22.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 60.03
- Open
- 59.82
- Bid
- 59.77
- Ask
- 60.07
- Low
- 59.51
- High
- 59.89
- Объем
- 33
- Дневное изменение
- -0.43%
- Месячное изменение
- 1.12%
- 6-месячное изменение
- 3.52%
- Годовое изменение
- 22.78%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%