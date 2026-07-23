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FEP: First Trust欧洲AlphaDEX基金

59.72 USD 0.05 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FEP汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点59.71和高点59.97进行交易。

关注First Trust欧洲AlphaDEX基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FEP新闻

常见问题解答

FEP股票今天的价格是多少？

First Trust欧洲AlphaDEX基金股票今天的定价为59.72。它在59.71 - 59.97范围内交易，昨天的收盘价为59.77，交易量达到30。FEP的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust欧洲AlphaDEX基金股票是否支付股息？

First Trust欧洲AlphaDEX基金目前的价值为59.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.68%和USD。实时查看图表以跟踪FEP走势。

如何购买FEP股票？

您可以以59.72的当前价格购买First Trust欧洲AlphaDEX基金股票。订单通常设置在59.72或60.02附近，而30和-0.22%显示市场活动。立即关注FEP的实时图表更新。

如何投资FEP股票？

投资First Trust欧洲AlphaDEX基金需要考虑年度范围48.65 - 60.77和当前价格59.72。许多人在以59.72或60.02下订单之前，会比较1.03%和。实时查看FEP价格图表，了解每日变化。

First Trust欧洲AlphaDEX基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust欧洲AlphaDEX基金的最高价格是60.77。在48.65 - 60.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust欧洲AlphaDEX基金的绩效。

First Trust欧洲AlphaDEX基金股票的最低价格是多少？

First Trust欧洲AlphaDEX基金（FEP）的最低价格为48.65。将其与当前的59.72和48.65 - 60.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FEP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FEP股票是什么时候拆分的？

First Trust欧洲AlphaDEX基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、59.77和22.68%中可见。

日范围
59.71 59.97
年范围
48.65 60.77
前一天收盘价
59.77
开盘价
59.85
卖价
59.72
买价
60.02
最低价
59.71
最高价
59.97
交易量
30
日变化
-0.08%
月变化
1.03%
6个月变化
3.43%
年变化
22.68%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%