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FEMR: Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

40.18 USD 0.19 (0.47%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FEMR за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.01, а максимальная — 40.27.

Следите за динамикой Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FEMR сегодня?

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) сегодня оценивается на уровне 40.18. Инструмент торгуется в пределах 40.01 - 40.27, вчерашнее закрытие составило 40.37, а торговый объем достиг 83. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FEMR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF?

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF в настоящее время оценивается в 40.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.47% и USD. Отслеживайте движения FEMR на графике в реальном времени.

Как купить акции FEMR?

Вы можете купить акции Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) по текущей цене 40.18. Ордера обычно размещаются около 40.18 или 40.48, тогда как 83 и 0.42% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FEMR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FEMR?

Инвестирование в Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF предполагает учет годового диапазона 32.72 - 44.40 и текущей цены 40.18. Многие сравнивают 3.18% и 8.48% перед размещением ордеров на 40.18 или 40.48. Изучайте ежедневные изменения цены FEMR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF?

Самая высокая цена Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) за последний год составила 44.40. Акции заметно колебались в пределах 32.72 - 44.40, сравнение с 40.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF?

Самая низкая цена Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) за год составила 32.72. Сравнение с текущими 40.18 и 32.72 - 44.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FEMR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FEMR?

В прошлом Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.37 и 9.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.01 40.27
Годовой диапазон
32.72 44.40
Предыдущее закрытие
40.37
Open
40.01
Bid
40.18
Ask
40.48
Low
40.01
High
40.27
Объем
83
Дневное изменение
-0.47%
Месячное изменение
3.18%
6-месячное изменение
8.48%
Годовое изменение
9.47%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%