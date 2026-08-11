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FEMR: Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
Курс FEMR за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.01, а максимальная — 40.27.
Следите за динамикой Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FEMR сегодня?
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) сегодня оценивается на уровне 40.18. Инструмент торгуется в пределах 40.01 - 40.27, вчерашнее закрытие составило 40.37, а торговый объем достиг 83. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FEMR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF?
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF в настоящее время оценивается в 40.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.47% и USD. Отслеживайте движения FEMR на графике в реальном времени.
Как купить акции FEMR?
Вы можете купить акции Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) по текущей цене 40.18. Ордера обычно размещаются около 40.18 или 40.48, тогда как 83 и 0.42% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FEMR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FEMR?
Инвестирование в Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF предполагает учет годового диапазона 32.72 - 44.40 и текущей цены 40.18. Многие сравнивают 3.18% и 8.48% перед размещением ордеров на 40.18 или 40.48. Изучайте ежедневные изменения цены FEMR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF?
Самая высокая цена Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) за последний год составила 44.40. Акции заметно колебались в пределах 32.72 - 44.40, сравнение с 40.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF?
Самая низкая цена Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) за год составила 32.72. Сравнение с текущими 40.18 и 32.72 - 44.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FEMR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FEMR?
В прошлом Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.37 и 9.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.37
- Open
- 40.01
- Bid
- 40.18
- Ask
- 40.48
- Low
- 40.01
- High
- 40.27
- Объем
- 83
- Дневное изменение
- -0.47%
- Месячное изменение
- 3.18%
- 6-месячное изменение
- 8.48%
- Годовое изменение
- 9.47%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%