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FEMR: Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

40.28 USD 0.10 (0.25%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FEMR汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点40.19和高点40.46进行交易。

关注Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FEMR股票今天的价格是多少？

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF股票今天的定价为40.28。它在40.19 - 40.46范围内交易，昨天的收盘价为40.18，交易量达到49。FEMR的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF股票是否支付股息？

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF目前的价值为40.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.74%和USD。实时查看图表以跟踪FEMR走势。

如何购买FEMR股票？

您可以以40.28的当前价格购买Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF股票。订单通常设置在40.28或40.58附近，而49和-0.25%显示市场活动。立即关注FEMR的实时图表更新。

如何投资FEMR股票？

投资Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF需要考虑年度范围32.72 - 44.40和当前价格40.28。许多人在以40.28或40.58下订单之前，会比较3.44%和。实时查看FEMR价格图表，了解每日变化。

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF的最高价格是44.40。在32.72 - 44.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF的绩效。

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF（FEMR）的最低价格为32.72。将其与当前的40.28和32.72 - 44.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FEMR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FEMR股票是什么时候拆分的？

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.18和9.74%中可见。

日范围
40.19 40.46
年范围
32.72 44.40
前一天收盘价
40.18
开盘价
40.38
卖价
40.28
买价
40.58
最低价
40.19
最高价
40.46
交易量
49
日变化
0.25%
月变化
3.44%
6个月变化
8.75%
年变化
9.74%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%