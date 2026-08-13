FEMR: Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
今日FEMR汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点40.19和高点40.46进行交易。
关注Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FEMR股票今天的价格是多少？
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF股票今天的定价为40.28。它在40.19 - 40.46范围内交易，昨天的收盘价为40.18，交易量达到49。FEMR的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF股票是否支付股息？
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF目前的价值为40.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.74%和USD。实时查看图表以跟踪FEMR走势。
如何购买FEMR股票？
您可以以40.28的当前价格购买Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF股票。订单通常设置在40.28或40.58附近，而49和-0.25%显示市场活动。立即关注FEMR的实时图表更新。
如何投资FEMR股票？
投资Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF需要考虑年度范围32.72 - 44.40和当前价格40.28。许多人在以40.28或40.58下订单之前，会比较3.44%和。实时查看FEMR价格图表，了解每日变化。
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF的最高价格是44.40。在32.72 - 44.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF的绩效。
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF（FEMR）的最低价格为32.72。将其与当前的40.28和32.72 - 44.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FEMR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FEMR股票是什么时候拆分的？
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.18和9.74%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.18
- 开盘价
- 40.38
- 卖价
- 40.28
- 买价
- 40.58
- 最低价
- 40.19
- 最高价
- 40.46
- 交易量
- 49
- 日变化
- 0.25%
- 月变化
- 3.44%
- 6个月变化
- 8.75%
- 年变化
- 9.74%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%