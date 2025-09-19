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FEIG: FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index

40.01 USD 0.04 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FEIG за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.01, а максимальная — 40.01.

Следите за динамикой FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FEIG сегодня?

FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index (FEIG) сегодня оценивается на уровне 40.01. Инструмент торгуется в пределах 40.01 - 40.01, вчерашнее закрытие составило 39.97, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FEIG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index?

FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index в настоящее время оценивается в 40.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.29% и USD. Отслеживайте движения FEIG на графике в реальном времени.

Как купить акции FEIG?

Вы можете купить акции FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index (FEIG) по текущей цене 40.01. Ордера обычно размещаются около 40.01 или 40.31, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FEIG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FEIG?

Инвестирование в FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index предполагает учет годового диапазона 39.97 - 42.13 и текущей цены 40.01. Многие сравнивают 0.00% и -3.47% перед размещением ордеров на 40.01 или 40.31. Изучайте ежедневные изменения цены FEIG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index?

Самая высокая цена FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index (FEIG) за последний год составила 42.13. Акции заметно колебались в пределах 39.97 - 42.13, сравнение с 39.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index?

Самая низкая цена FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index (FEIG) за год составила 39.97. Сравнение с текущими 40.01 и 39.97 - 42.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FEIG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FEIG?

В прошлом FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.97 и -3.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.01 40.01
Годовой диапазон
39.97 42.13
Предыдущее закрытие
39.97
Open
40.01
Bid
40.01
Ask
40.31
Low
40.01
High
40.01
Объем
1
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
-3.47%
Годовое изменение
-3.29%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%