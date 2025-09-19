FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index (FEIG) сегодня оценивается на уровне 40.01. Инструмент торгуется в пределах 40.01 - 40.01, вчерашнее закрытие составило 39.97, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FEIG в реальном времени.

FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index в настоящее время оценивается в 40.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.29% и USD. Отслеживайте движения FEIG на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index (FEIG) по текущей цене 40.01. Ордера обычно размещаются около 40.01 или 40.31, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FEIG на графике в реальном времени.

Инвестирование в FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index предполагает учет годового диапазона 39.97 - 42.13 и текущей цены 40.01. Многие сравнивают 0.00% и -3.47% перед размещением ордеров на 40.01 или 40.31. Изучайте ежедневные изменения цены FEIG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index?

Самая высокая цена FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index (FEIG) за последний год составила 42.13. Акции заметно колебались в пределах 39.97 - 42.13, сравнение с 39.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index на графике в реальном времени.