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FEIG: FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index
Курс FEIG за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.01, а максимальная — 40.01.
Следите за динамикой FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FEIG сегодня?
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index (FEIG) сегодня оценивается на уровне 40.01. Инструмент торгуется в пределах 40.01 - 40.01, вчерашнее закрытие составило 39.97, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FEIG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index?
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index в настоящее время оценивается в 40.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.29% и USD. Отслеживайте движения FEIG на графике в реальном времени.
Как купить акции FEIG?
Вы можете купить акции FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index (FEIG) по текущей цене 40.01. Ордера обычно размещаются около 40.01 или 40.31, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FEIG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FEIG?
Инвестирование в FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index предполагает учет годового диапазона 39.97 - 42.13 и текущей цены 40.01. Многие сравнивают 0.00% и -3.47% перед размещением ордеров на 40.01 или 40.31. Изучайте ежедневные изменения цены FEIG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index?
Самая высокая цена FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index (FEIG) за последний год составила 42.13. Акции заметно колебались в пределах 39.97 - 42.13, сравнение с 39.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index?
Самая низкая цена FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index (FEIG) за год составила 39.97. Сравнение с текущими 40.01 и 39.97 - 42.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FEIG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FEIG?
В прошлом FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.97 и -3.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.97
- Open
- 40.01
- Bid
- 40.01
- Ask
- 40.31
- Low
- 40.01
- High
- 40.01
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -3.47%
- Годовое изменение
- -3.29%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%