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FEIG: FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index

39.98 USD 0.03 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FEIG汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点39.98和高点40.00进行交易。

关注FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
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  • W1
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FEIG新闻

常见问题解答

FEIG股票今天的价格是多少？

FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index股票今天的定价为39.98。它在39.98 - 40.00范围内交易，昨天的收盘价为40.01，交易量达到4。FEIG的实时价格图表显示了这些更新。

FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index股票是否支付股息？

FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index目前的价值为39.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.36%和USD。实时查看图表以跟踪FEIG走势。

如何购买FEIG股票？

您可以以39.98的当前价格购买FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index股票。订单通常设置在39.98或40.28附近，而4和-0.05%显示市场活动。立即关注FEIG的实时图表更新。

如何投资FEIG股票？

投资FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index需要考虑年度范围39.97 - 42.13和当前价格39.98。许多人在以39.98或40.28下订单之前，会比较-0.07%和。实时查看FEIG价格图表，了解每日变化。

FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index的最高价格是42.13。在39.97 - 42.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index的绩效。

FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index股票的最低价格是多少？

FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index（FEIG）的最低价格为39.97。将其与当前的39.98和39.97 - 42.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FEIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FEIG股票是什么时候拆分的？

FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.01和-3.36%中可见。

日范围
39.98 40.00
年范围
39.97 42.13
前一天收盘价
40.01
开盘价
40.00
卖价
39.98
买价
40.28
最低价
39.98
最高价
40.00
交易量
4
日变化
-0.07%
月变化
-0.07%
6个月变化
-3.55%
年变化
-3.36%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%