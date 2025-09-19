FEIG: FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index
今日FEIG汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点39.98和高点40.00进行交易。
关注FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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FEIG新闻
常见问题解答
FEIG股票今天的价格是多少？
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index股票今天的定价为39.98。它在39.98 - 40.00范围内交易，昨天的收盘价为40.01，交易量达到4。FEIG的实时价格图表显示了这些更新。
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index股票是否支付股息？
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index目前的价值为39.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.36%和USD。实时查看图表以跟踪FEIG走势。
如何购买FEIG股票？
您可以以39.98的当前价格购买FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index股票。订单通常设置在39.98或40.28附近，而4和-0.05%显示市场活动。立即关注FEIG的实时图表更新。
如何投资FEIG股票？
投资FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index需要考虑年度范围39.97 - 42.13和当前价格39.98。许多人在以39.98或40.28下订单之前，会比较-0.07%和。实时查看FEIG价格图表，了解每日变化。
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index的最高价格是42.13。在39.97 - 42.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index的绩效。
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index股票的最低价格是多少？
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index（FEIG）的最低价格为39.97。将其与当前的39.98和39.97 - 42.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FEIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FEIG股票是什么时候拆分的？
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.01和-3.36%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.01
- 开盘价
- 40.00
- 卖价
- 39.98
- 买价
- 40.28
- 最低价
- 39.98
- 最高价
- 40.00
- 交易量
- 4
- 日变化
- -0.07%
- 月变化
- -0.07%
- 6个月变化
- -3.55%
- 年变化
- -3.36%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%