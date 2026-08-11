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FEGE: First Eagle Global Equity ETF

52.53 USD 0.04 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FEGE за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.16, а максимальная — 52.54.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FEGE сегодня?

First Eagle Global Equity ETF (FEGE) сегодня оценивается на уровне 52.53. Инструмент торгуется в пределах 52.16 - 52.54, вчерашнее закрытие составило 52.49, а торговый объем достиг 498. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FEGE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Eagle Global Equity ETF?

First Eagle Global Equity ETF в настоящее время оценивается в 52.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.94% и USD. Отслеживайте движения FEGE на графике в реальном времени.

Как купить акции FEGE?

Вы можете купить акции First Eagle Global Equity ETF (FEGE) по текущей цене 52.53. Ордера обычно размещаются около 52.53 или 52.83, тогда как 498 и 0.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FEGE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FEGE?

Инвестирование в First Eagle Global Equity ETF предполагает учет годового диапазона 45.70 - 52.55 и текущей цены 52.53. Многие сравнивают 2.56% и 3.77% перед размещением ордеров на 52.53 или 52.83. Изучайте ежедневные изменения цены FEGE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Eagle Global Equity ETF?

Самая высокая цена First Eagle Global Equity ETF (FEGE) за последний год составила 52.55. Акции заметно колебались в пределах 45.70 - 52.55, сравнение с 52.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Eagle Global Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Eagle Global Equity ETF?

Самая низкая цена First Eagle Global Equity ETF (FEGE) за год составила 45.70. Сравнение с текущими 52.53 и 45.70 - 52.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FEGE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FEGE?

В прошлом First Eagle Global Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.49 и 3.94% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
52.16 52.54
Годовой диапазон
45.70 52.55
Предыдущее закрытие
52.49
Open
52.25
Bid
52.53
Ask
52.83
Low
52.16
High
52.54
Объем
498
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
2.56%
6-месячное изменение
3.77%
Годовое изменение
3.94%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%