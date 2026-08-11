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FEGE: First Eagle Global Equity ETF
Курс FEGE за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.16, а максимальная — 52.54.
Следите за динамикой First Eagle Global Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FEGE сегодня?
First Eagle Global Equity ETF (FEGE) сегодня оценивается на уровне 52.53. Инструмент торгуется в пределах 52.16 - 52.54, вчерашнее закрытие составило 52.49, а торговый объем достиг 498. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FEGE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Eagle Global Equity ETF?
First Eagle Global Equity ETF в настоящее время оценивается в 52.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.94% и USD. Отслеживайте движения FEGE на графике в реальном времени.
Как купить акции FEGE?
Вы можете купить акции First Eagle Global Equity ETF (FEGE) по текущей цене 52.53. Ордера обычно размещаются около 52.53 или 52.83, тогда как 498 и 0.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FEGE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FEGE?
Инвестирование в First Eagle Global Equity ETF предполагает учет годового диапазона 45.70 - 52.55 и текущей цены 52.53. Многие сравнивают 2.56% и 3.77% перед размещением ордеров на 52.53 или 52.83. Изучайте ежедневные изменения цены FEGE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Eagle Global Equity ETF?
Самая высокая цена First Eagle Global Equity ETF (FEGE) за последний год составила 52.55. Акции заметно колебались в пределах 45.70 - 52.55, сравнение с 52.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Eagle Global Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Eagle Global Equity ETF?
Самая низкая цена First Eagle Global Equity ETF (FEGE) за год составила 45.70. Сравнение с текущими 52.53 и 45.70 - 52.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FEGE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FEGE?
В прошлом First Eagle Global Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.49 и 3.94% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 52.49
- Open
- 52.25
- Bid
- 52.53
- Ask
- 52.83
- Low
- 52.16
- High
- 52.54
- Объем
- 498
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 2.56%
- 6-месячное изменение
- 3.77%
- Годовое изменение
- 3.94%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%