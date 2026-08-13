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FEGE: First Eagle Global Equity ETF

52.38 USD 0.15 (0.29%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FEGE汇率已更改-0.29%。当日，交易品种以低点52.33和高点52.62进行交易。

关注First Eagle Global Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FEGE股票今天的价格是多少？

First Eagle Global Equity ETF股票今天的定价为52.38。它在52.33 - 52.62范围内交易，昨天的收盘价为52.53，交易量达到736。FEGE的实时价格图表显示了这些更新。

First Eagle Global Equity ETF股票是否支付股息？

First Eagle Global Equity ETF目前的价值为52.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.64%和USD。实时查看图表以跟踪FEGE走势。

如何购买FEGE股票？

您可以以52.38的当前价格购买First Eagle Global Equity ETF股票。订单通常设置在52.38或52.68附近，而736和-0.19%显示市场活动。立即关注FEGE的实时图表更新。

如何投资FEGE股票？

投资First Eagle Global Equity ETF需要考虑年度范围45.70 - 52.62和当前价格52.38。许多人在以52.38或52.68下订单之前，会比较2.26%和。实时查看FEGE价格图表，了解每日变化。

First Eagle Global Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Eagle Global Equity ETF的最高价格是52.62。在45.70 - 52.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Eagle Global Equity ETF的绩效。

First Eagle Global Equity ETF股票的最低价格是多少？

First Eagle Global Equity ETF（FEGE）的最低价格为45.70。将其与当前的52.38和45.70 - 52.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FEGE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FEGE股票是什么时候拆分的？

First Eagle Global Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.53和3.64%中可见。

日范围
52.33 52.62
年范围
45.70 52.62
前一天收盘价
52.53
开盘价
52.48
卖价
52.38
买价
52.68
最低价
52.33
最高价
52.62
交易量
736
日变化
-0.29%
月变化
2.26%
6个月变化
3.48%
年变化
3.64%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%