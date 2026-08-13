FEGE: First Eagle Global Equity ETF
今日FEGE汇率已更改-0.29%。当日，交易品种以低点52.33和高点52.62进行交易。
关注First Eagle Global Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FEGE股票今天的价格是多少？
First Eagle Global Equity ETF股票今天的定价为52.38。它在52.33 - 52.62范围内交易，昨天的收盘价为52.53，交易量达到736。FEGE的实时价格图表显示了这些更新。
First Eagle Global Equity ETF股票是否支付股息？
First Eagle Global Equity ETF目前的价值为52.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.64%和USD。实时查看图表以跟踪FEGE走势。
如何购买FEGE股票？
您可以以52.38的当前价格购买First Eagle Global Equity ETF股票。订单通常设置在52.38或52.68附近，而736和-0.19%显示市场活动。立即关注FEGE的实时图表更新。
如何投资FEGE股票？
投资First Eagle Global Equity ETF需要考虑年度范围45.70 - 52.62和当前价格52.38。许多人在以52.38或52.68下订单之前，会比较2.26%和。实时查看FEGE价格图表，了解每日变化。
First Eagle Global Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Eagle Global Equity ETF的最高价格是52.62。在45.70 - 52.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Eagle Global Equity ETF的绩效。
First Eagle Global Equity ETF股票的最低价格是多少？
First Eagle Global Equity ETF（FEGE）的最低价格为45.70。将其与当前的52.38和45.70 - 52.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FEGE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FEGE股票是什么时候拆分的？
First Eagle Global Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.53和3.64%中可见。
- 前一天收盘价
- 52.53
- 开盘价
- 52.48
- 卖价
- 52.38
- 买价
- 52.68
- 最低价
- 52.33
- 最高价
- 52.62
- 交易量
- 736
- 日变化
- -0.29%
- 月变化
- 2.26%
- 6个月变化
- 3.48%
- 年变化
- 3.64%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%