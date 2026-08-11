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FEED: ENvue Medical Inc
Курс FEED за сегодня изменился на 2.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.39, а максимальная — 0.42.
Следите за динамикой ENvue Medical Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FEED сегодня?
ENvue Medical Inc (FEED) сегодня оценивается на уровне 0.41. Инструмент торгуется в пределах 0.39 - 0.42, вчерашнее закрытие составило 0.40, а торговый объем достиг 93. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FEED в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ENvue Medical Inc?
ENvue Medical Inc в настоящее время оценивается в 0.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -91.13% и USD. Отслеживайте движения FEED на графике в реальном времени.
Как купить акции FEED?
Вы можете купить акции ENvue Medical Inc (FEED) по текущей цене 0.41. Ордера обычно размещаются около 0.41 или 0.71, тогда как 93 и 5.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FEED на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FEED?
Инвестирование в ENvue Medical Inc предполагает учет годового диапазона 0.29 - 6.09 и текущей цены 0.41. Многие сравнивают 24.24% и -79.08% перед размещением ордеров на 0.41 или 0.71. Изучайте ежедневные изменения цены FEED на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ENvue Medical Inc?
Самая высокая цена ENvue Medical Inc (FEED) за последний год составила 6.09. Акции заметно колебались в пределах 0.29 - 6.09, сравнение с 0.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ENvue Medical Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ENvue Medical Inc?
Самая низкая цена ENvue Medical Inc (FEED) за год составила 0.29. Сравнение с текущими 0.41 и 0.29 - 6.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FEED во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FEED?
В прошлом ENvue Medical Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.40 и -91.13% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.40
- Open
- 0.39
- Bid
- 0.41
- Ask
- 0.71
- Low
- 0.39
- High
- 0.42
- Объем
- 93
- Дневное изменение
- 2.50%
- Месячное изменение
- 24.24%
- 6-месячное изменение
- -79.08%
- Годовое изменение
- -91.13%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%