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FEED: ENvue Medical Inc

0.41 USD 0.01 (2.50%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FEED за сегодня изменился на 2.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.39, а максимальная — 0.42.

Следите за динамикой ENvue Medical Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FEED сегодня?

ENvue Medical Inc (FEED) сегодня оценивается на уровне 0.41. Инструмент торгуется в пределах 0.39 - 0.42, вчерашнее закрытие составило 0.40, а торговый объем достиг 93. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FEED в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ENvue Medical Inc?

ENvue Medical Inc в настоящее время оценивается в 0.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -91.13% и USD. Отслеживайте движения FEED на графике в реальном времени.

Как купить акции FEED?

Вы можете купить акции ENvue Medical Inc (FEED) по текущей цене 0.41. Ордера обычно размещаются около 0.41 или 0.71, тогда как 93 и 5.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FEED на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FEED?

Инвестирование в ENvue Medical Inc предполагает учет годового диапазона 0.29 - 6.09 и текущей цены 0.41. Многие сравнивают 24.24% и -79.08% перед размещением ордеров на 0.41 или 0.71. Изучайте ежедневные изменения цены FEED на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ENvue Medical Inc?

Самая высокая цена ENvue Medical Inc (FEED) за последний год составила 6.09. Акции заметно колебались в пределах 0.29 - 6.09, сравнение с 0.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ENvue Medical Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ENvue Medical Inc?

Самая низкая цена ENvue Medical Inc (FEED) за год составила 0.29. Сравнение с текущими 0.41 и 0.29 - 6.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FEED во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FEED?

В прошлом ENvue Medical Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.40 и -91.13% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.39 0.42
Годовой диапазон
0.29 6.09
Предыдущее закрытие
0.40
Open
0.39
Bid
0.41
Ask
0.71
Low
0.39
High
0.42
Объем
93
Дневное изменение
2.50%
Месячное изменение
24.24%
6-месячное изменение
-79.08%
Годовое изменение
-91.13%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%