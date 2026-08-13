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FEED: ENvue Medical Inc

0.40 USD 0.01 (2.44%)
版块: 医疗保健 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FEED汇率已更改-2.44%。当日，交易品种以低点0.39和高点0.41进行交易。

关注ENvue Medical Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FEED股票今天的价格是多少？

ENvue Medical Inc股票今天的定价为0.40。它在0.39 - 0.41范围内交易，昨天的收盘价为0.41，交易量达到68。FEED的实时价格图表显示了这些更新。

ENvue Medical Inc股票是否支付股息？

ENvue Medical Inc目前的价值为0.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-91.34%和USD。实时查看图表以跟踪FEED走势。

如何购买FEED股票？

您可以以0.40的当前价格购买ENvue Medical Inc股票。订单通常设置在0.40或0.70附近，而68和-2.44%显示市场活动。立即关注FEED的实时图表更新。

如何投资FEED股票？

投资ENvue Medical Inc需要考虑年度范围0.29 - 6.09和当前价格0.40。许多人在以0.40或0.70下订单之前，会比较21.21%和。实时查看FEED价格图表，了解每日变化。

ENvue Medical Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ENvue Medical Inc的最高价格是6.09。在0.29 - 6.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ENvue Medical Inc的绩效。

ENvue Medical Inc股票的最低价格是多少？

ENvue Medical Inc（FEED）的最低价格为0.29。将其与当前的0.40和0.29 - 6.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FEED在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FEED股票是什么时候拆分的？

ENvue Medical Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.41和-91.34%中可见。

日范围
0.39 0.41
年范围
0.29 6.09
前一天收盘价
0.41
开盘价
0.41
卖价
0.40
买价
0.70
最低价
0.39
最高价
0.41
交易量
68
日变化
-2.44%
月变化
21.21%
6个月变化
-79.59%
年变化
-91.34%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%