FEED: ENvue Medical Inc
今日FEED汇率已更改-2.44%。当日，交易品种以低点0.39和高点0.41进行交易。
关注ENvue Medical Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FEED股票今天的价格是多少？
ENvue Medical Inc股票今天的定价为0.40。它在0.39 - 0.41范围内交易，昨天的收盘价为0.41，交易量达到68。FEED的实时价格图表显示了这些更新。
ENvue Medical Inc股票是否支付股息？
ENvue Medical Inc目前的价值为0.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-91.34%和USD。实时查看图表以跟踪FEED走势。
如何购买FEED股票？
您可以以0.40的当前价格购买ENvue Medical Inc股票。订单通常设置在0.40或0.70附近，而68和-2.44%显示市场活动。立即关注FEED的实时图表更新。
如何投资FEED股票？
投资ENvue Medical Inc需要考虑年度范围0.29 - 6.09和当前价格0.40。许多人在以0.40或0.70下订单之前，会比较21.21%和。实时查看FEED价格图表，了解每日变化。
ENvue Medical Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ENvue Medical Inc的最高价格是6.09。在0.29 - 6.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ENvue Medical Inc的绩效。
ENvue Medical Inc股票的最低价格是多少？
ENvue Medical Inc（FEED）的最低价格为0.29。将其与当前的0.40和0.29 - 6.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FEED在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FEED股票是什么时候拆分的？
ENvue Medical Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.41和-91.34%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.41
- 开盘价
- 0.41
- 卖价
- 0.40
- 买价
- 0.70
- 最低价
- 0.39
- 最高价
- 0.41
- 交易量
- 68
- 日变化
- -2.44%
- 月变化
- 21.21%
- 6个月变化
- -79.59%
- 年变化
- -91.34%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%