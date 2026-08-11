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FEBZ: TrueShares Structured Outcome (February) ETF
Курс FEBZ за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.40, а максимальная — 40.40.
Следите за динамикой TrueShares Structured Outcome (February) ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FEBZ сегодня?
TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) сегодня оценивается на уровне 40.40. Инструмент торгуется в пределах 40.40 - 40.40, вчерашнее закрытие составило 40.38, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FEBZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям TrueShares Structured Outcome (February) ETF?
TrueShares Structured Outcome (February) ETF в настоящее время оценивается в 40.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.08% и USD. Отслеживайте движения FEBZ на графике в реальном времени.
Как купить акции FEBZ?
Вы можете купить акции TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) по текущей цене 40.40. Ордера обычно размещаются около 40.40 или 40.70, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FEBZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FEBZ?
Инвестирование в TrueShares Structured Outcome (February) ETF предполагает учет годового диапазона 35.72 - 41.33 и текущей цены 40.40. Многие сравнивают -0.47% и 7.08% перед размещением ордеров на 40.40 или 40.70. Изучайте ежедневные изменения цены FEBZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TrueShares Structured Outcome (February) ETF?
Самая высокая цена TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) за последний год составила 41.33. Акции заметно колебались в пределах 35.72 - 41.33, сравнение с 40.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TrueShares Structured Outcome (February) ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TrueShares Structured Outcome (February) ETF?
Самая низкая цена TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) за год составила 35.72. Сравнение с текущими 40.40 и 35.72 - 41.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FEBZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FEBZ?
В прошлом TrueShares Structured Outcome (February) ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.38 и 10.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.38
- Open
- 40.40
- Bid
- 40.40
- Ask
- 40.70
- Low
- 40.40
- High
- 40.40
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- -0.47%
- 6-месячное изменение
- 7.08%
- Годовое изменение
- 10.08%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%