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FEBZ: TrueShares Structured Outcome (February) ETF

40.40 USD 0.02 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FEBZ за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.40, а максимальная — 40.40.

Следите за динамикой TrueShares Structured Outcome (February) ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FEBZ сегодня?

TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) сегодня оценивается на уровне 40.40. Инструмент торгуется в пределах 40.40 - 40.40, вчерашнее закрытие составило 40.38, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FEBZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям TrueShares Structured Outcome (February) ETF?

TrueShares Structured Outcome (February) ETF в настоящее время оценивается в 40.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.08% и USD. Отслеживайте движения FEBZ на графике в реальном времени.

Как купить акции FEBZ?

Вы можете купить акции TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) по текущей цене 40.40. Ордера обычно размещаются около 40.40 или 40.70, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FEBZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FEBZ?

Инвестирование в TrueShares Structured Outcome (February) ETF предполагает учет годового диапазона 35.72 - 41.33 и текущей цены 40.40. Многие сравнивают -0.47% и 7.08% перед размещением ордеров на 40.40 или 40.70. Изучайте ежедневные изменения цены FEBZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TrueShares Structured Outcome (February) ETF?

Самая высокая цена TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) за последний год составила 41.33. Акции заметно колебались в пределах 35.72 - 41.33, сравнение с 40.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TrueShares Structured Outcome (February) ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TrueShares Structured Outcome (February) ETF?

Самая низкая цена TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) за год составила 35.72. Сравнение с текущими 40.40 и 35.72 - 41.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FEBZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FEBZ?

В прошлом TrueShares Structured Outcome (February) ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.38 и 10.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.40 40.40
Годовой диапазон
35.72 41.33
Предыдущее закрытие
40.38
Open
40.40
Bid
40.40
Ask
40.70
Low
40.40
High
40.40
Объем
1
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
-0.47%
6-месячное изменение
7.08%
Годовое изменение
10.08%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%