FEBZ: TrueShares Structured Outcome (February) ETF
今日FEBZ汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点40.40和高点40.40进行交易。
关注TrueShares Structured Outcome (February) ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FEBZ股票今天的价格是多少？
TrueShares Structured Outcome (February) ETF股票今天的定价为40.40。它在40.40 - 40.40范围内交易，昨天的收盘价为40.38，交易量达到1。FEBZ的实时价格图表显示了这些更新。
TrueShares Structured Outcome (February) ETF股票是否支付股息？
TrueShares Structured Outcome (February) ETF目前的价值为40.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.08%和USD。实时查看图表以跟踪FEBZ走势。
如何购买FEBZ股票？
您可以以40.40的当前价格购买TrueShares Structured Outcome (February) ETF股票。订单通常设置在40.40或40.70附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注FEBZ的实时图表更新。
如何投资FEBZ股票？
投资TrueShares Structured Outcome (February) ETF需要考虑年度范围35.72 - 41.33和当前价格40.40。许多人在以40.40或40.70下订单之前，会比较-0.47%和。实时查看FEBZ价格图表，了解每日变化。
TrueShares Structured Outcome (February) ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，TrueShares Structured Outcome (February) ETF的最高价格是41.33。在35.72 - 41.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TrueShares Structured Outcome (February) ETF的绩效。
TrueShares Structured Outcome (February) ETF股票的最低价格是多少？
TrueShares Structured Outcome (February) ETF（FEBZ）的最低价格为35.72。将其与当前的40.40和35.72 - 41.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FEBZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FEBZ股票是什么时候拆分的？
TrueShares Structured Outcome (February) ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.38和10.08%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.38
- 开盘价
- 40.40
- 卖价
- 40.40
- 买价
- 40.70
- 最低价
- 40.40
- 最高价
- 40.40
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.05%
- 月变化
- -0.47%
- 6个月变化
- 7.08%
- 年变化
- 10.08%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%