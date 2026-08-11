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FDRS: Founder-Led ETF

24.53 USD 0.13 (0.53%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FDRS за сегодня изменился на 0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.37, а максимальная — 24.59.

Следите за динамикой Founder-Led ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FDRS сегодня?

Founder-Led ETF (FDRS) сегодня оценивается на уровне 24.53. Инструмент торгуется в пределах 24.37 - 24.59, вчерашнее закрытие составило 24.40, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDRS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Founder-Led ETF?

Founder-Led ETF в настоящее время оценивается в 24.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.93% и USD. Отслеживайте движения FDRS на графике в реальном времени.

Как купить акции FDRS?

Вы можете купить акции Founder-Led ETF (FDRS) по текущей цене 24.53. Ордера обычно размещаются около 24.53 или 24.83, тогда как 38 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDRS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FDRS?

Инвестирование в Founder-Led ETF предполагает учет годового диапазона 19.37 - 25.72 и текущей цены 24.53. Многие сравнивают 7.31% и 15.60% перед размещением ордеров на 24.53 или 24.83. Изучайте ежедневные изменения цены FDRS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Founder-Led ETF?

Самая высокая цена Founder-Led ETF (FDRS) за последний год составила 25.72. Акции заметно колебались в пределах 19.37 - 25.72, сравнение с 24.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Founder-Led ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Founder-Led ETF?

Самая низкая цена Founder-Led ETF (FDRS) за год составила 19.37. Сравнение с текущими 24.53 и 19.37 - 25.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDRS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FDRS?

В прошлом Founder-Led ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.40 и -0.93% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.37 24.59
Годовой диапазон
19.37 25.72
Предыдущее закрытие
24.40
Open
24.58
Bid
24.53
Ask
24.83
Low
24.37
High
24.59
Объем
38
Дневное изменение
0.53%
Месячное изменение
7.31%
6-месячное изменение
15.60%
Годовое изменение
-0.93%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%