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FDRS: Founder-Led ETF
Курс FDRS за сегодня изменился на 0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.37, а максимальная — 24.59.
Следите за динамикой Founder-Led ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FDRS сегодня?
Founder-Led ETF (FDRS) сегодня оценивается на уровне 24.53. Инструмент торгуется в пределах 24.37 - 24.59, вчерашнее закрытие составило 24.40, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDRS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Founder-Led ETF?
Founder-Led ETF в настоящее время оценивается в 24.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.93% и USD. Отслеживайте движения FDRS на графике в реальном времени.
Как купить акции FDRS?
Вы можете купить акции Founder-Led ETF (FDRS) по текущей цене 24.53. Ордера обычно размещаются около 24.53 или 24.83, тогда как 38 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDRS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FDRS?
Инвестирование в Founder-Led ETF предполагает учет годового диапазона 19.37 - 25.72 и текущей цены 24.53. Многие сравнивают 7.31% и 15.60% перед размещением ордеров на 24.53 или 24.83. Изучайте ежедневные изменения цены FDRS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Founder-Led ETF?
Самая высокая цена Founder-Led ETF (FDRS) за последний год составила 25.72. Акции заметно колебались в пределах 19.37 - 25.72, сравнение с 24.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Founder-Led ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Founder-Led ETF?
Самая низкая цена Founder-Led ETF (FDRS) за год составила 19.37. Сравнение с текущими 24.53 и 19.37 - 25.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDRS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FDRS?
В прошлом Founder-Led ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.40 и -0.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.40
- Open
- 24.58
- Bid
- 24.53
- Ask
- 24.83
- Low
- 24.37
- High
- 24.59
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- 0.53%
- Месячное изменение
- 7.31%
- 6-месячное изменение
- 15.60%
- Годовое изменение
- -0.93%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%