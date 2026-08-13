FDRS: Founder-Led ETF
今日FDRS汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点24.46和高点24.56进行交易。
关注Founder-Led ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FDRS股票今天的价格是多少？
Founder-Led ETF股票今天的定价为24.51。它在24.46 - 24.56范围内交易，昨天的收盘价为24.53，交易量达到27。FDRS的实时价格图表显示了这些更新。
Founder-Led ETF股票是否支付股息？
Founder-Led ETF目前的价值为24.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.01%和USD。实时查看图表以跟踪FDRS走势。
如何购买FDRS股票？
您可以以24.51的当前价格购买Founder-Led ETF股票。订单通常设置在24.51或24.81附近，而27和-0.20%显示市场活动。立即关注FDRS的实时图表更新。
如何投资FDRS股票？
投资Founder-Led ETF需要考虑年度范围19.37 - 25.72和当前价格24.51。许多人在以24.51或24.81下订单之前，会比较7.22%和。实时查看FDRS价格图表，了解每日变化。
Founder-Led ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Founder-Led ETF的最高价格是25.72。在19.37 - 25.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Founder-Led ETF的绩效。
Founder-Led ETF股票的最低价格是多少？
Founder-Led ETF（FDRS）的最低价格为19.37。将其与当前的24.51和19.37 - 25.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDRS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FDRS股票是什么时候拆分的？
Founder-Led ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.53和-1.01%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.53
- 开盘价
- 24.56
- 卖价
- 24.51
- 买价
- 24.81
- 最低价
- 24.46
- 最高价
- 24.56
- 交易量
- 27
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- 7.22%
- 6个月变化
- 15.50%
- 年变化
- -1.01%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%