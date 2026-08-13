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FDRS: Founder-Led ETF

24.51 USD 0.02 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FDRS汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点24.46和高点24.56进行交易。

关注Founder-Led ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FDRS股票今天的价格是多少？

Founder-Led ETF股票今天的定价为24.51。它在24.46 - 24.56范围内交易，昨天的收盘价为24.53，交易量达到27。FDRS的实时价格图表显示了这些更新。

Founder-Led ETF股票是否支付股息？

Founder-Led ETF目前的价值为24.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.01%和USD。实时查看图表以跟踪FDRS走势。

如何购买FDRS股票？

您可以以24.51的当前价格购买Founder-Led ETF股票。订单通常设置在24.51或24.81附近，而27和-0.20%显示市场活动。立即关注FDRS的实时图表更新。

如何投资FDRS股票？

投资Founder-Led ETF需要考虑年度范围19.37 - 25.72和当前价格24.51。许多人在以24.51或24.81下订单之前，会比较7.22%和。实时查看FDRS价格图表，了解每日变化。

Founder-Led ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Founder-Led ETF的最高价格是25.72。在19.37 - 25.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Founder-Led ETF的绩效。

Founder-Led ETF股票的最低价格是多少？

Founder-Led ETF（FDRS）的最低价格为19.37。将其与当前的24.51和19.37 - 25.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDRS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FDRS股票是什么时候拆分的？

Founder-Led ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.53和-1.01%中可见。

日范围
24.46 24.56
年范围
19.37 25.72
前一天收盘价
24.53
开盘价
24.56
卖价
24.51
买价
24.81
最低价
24.46
最高价
24.56
交易量
27
日变化
-0.08%
月变化
7.22%
6个月变化
15.50%
年变化
-1.01%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%