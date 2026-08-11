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FDIV: MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF

28.19 USD 0.09 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FDIV за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.13, а максимальная — 28.19.

Следите за динамикой MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FDIV сегодня?

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) сегодня оценивается на уровне 28.19. Инструмент торгуется в пределах 28.13 - 28.19, вчерашнее закрытие составило 28.28, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDIV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF?

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF в настоящее время оценивается в 28.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.72% и USD. Отслеживайте движения FDIV на графике в реальном времени.

Как купить акции FDIV?

Вы можете купить акции MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) по текущей цене 28.19. Ордера обычно размещаются около 28.19 или 28.49, тогда как 41 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDIV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FDIV?

Инвестирование в MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 25.84 - 28.79 и текущей цены 28.19. Многие сравнивают 0.68% и -0.63% перед размещением ордеров на 28.19 или 28.49. Изучайте ежедневные изменения цены FDIV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF?

Самая высокая цена MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) за последний год составила 28.79. Акции заметно колебались в пределах 25.84 - 28.79, сравнение с 28.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF?

Самая низкая цена MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) за год составила 25.84. Сравнение с текущими 28.19 и 25.84 - 28.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDIV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FDIV?

В прошлом MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.28 и 4.72% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.13 28.19
Годовой диапазон
25.84 28.79
Предыдущее закрытие
28.28
Open
28.15
Bid
28.19
Ask
28.49
Low
28.13
High
28.19
Объем
41
Дневное изменение
-0.32%
Месячное изменение
0.68%
6-месячное изменение
-0.63%
Годовое изменение
4.72%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%