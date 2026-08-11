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FDIV: MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF
Курс FDIV за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.13, а максимальная — 28.19.
Следите за динамикой MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FDIV сегодня?
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) сегодня оценивается на уровне 28.19. Инструмент торгуется в пределах 28.13 - 28.19, вчерашнее закрытие составило 28.28, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDIV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF?
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF в настоящее время оценивается в 28.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.72% и USD. Отслеживайте движения FDIV на графике в реальном времени.
Как купить акции FDIV?
Вы можете купить акции MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) по текущей цене 28.19. Ордера обычно размещаются около 28.19 или 28.49, тогда как 41 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDIV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FDIV?
Инвестирование в MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 25.84 - 28.79 и текущей цены 28.19. Многие сравнивают 0.68% и -0.63% перед размещением ордеров на 28.19 или 28.49. Изучайте ежедневные изменения цены FDIV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF?
Самая высокая цена MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) за последний год составила 28.79. Акции заметно колебались в пределах 25.84 - 28.79, сравнение с 28.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF?
Самая низкая цена MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) за год составила 25.84. Сравнение с текущими 28.19 и 25.84 - 28.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDIV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FDIV?
В прошлом MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.28 и 4.72% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.28
- Open
- 28.15
- Bid
- 28.19
- Ask
- 28.49
- Low
- 28.13
- High
- 28.19
- Объем
- 41
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- 0.68%
- 6-месячное изменение
- -0.63%
- Годовое изменение
- 4.72%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%