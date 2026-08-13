FDIV: MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF
今日FDIV汇率已更改0.43%。当日，交易品种以低点28.21和高点28.34进行交易。
关注MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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- D1
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常见问题解答
FDIV股票今天的价格是多少？
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF股票今天的定价为28.31。它在28.21 - 28.34范围内交易，昨天的收盘价为28.19，交易量达到6。FDIV的实时价格图表显示了这些更新。
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF股票是否支付股息？
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF目前的价值为28.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.16%和USD。实时查看图表以跟踪FDIV走势。
如何购买FDIV股票？
您可以以28.31的当前价格购买MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF股票。订单通常设置在28.31或28.61附近，而6和0.35%显示市场活动。立即关注FDIV的实时图表更新。
如何投资FDIV股票？
投资MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF需要考虑年度范围25.84 - 28.79和当前价格28.31。许多人在以28.31或28.61下订单之前，会比较1.11%和。实时查看FDIV价格图表，了解每日变化。
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF的最高价格是28.79。在25.84 - 28.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF的绩效。
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF股票的最低价格是多少？
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF（FDIV）的最低价格为25.84。将其与当前的28.31和25.84 - 28.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FDIV股票是什么时候拆分的？
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.19和5.16%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.19
- 开盘价
- 28.21
- 卖价
- 28.31
- 买价
- 28.61
- 最低价
- 28.21
- 最高价
- 28.34
- 交易量
- 6
- 日变化
- 0.43%
- 月变化
- 1.11%
- 6个月变化
- -0.21%
- 年变化
- 5.16%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%