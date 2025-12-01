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FDIG: Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF
Курс FDIG за сегодня изменился на -1.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.34, а максимальная — 41.17.
Следите за динамикой Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FDIG сегодня?
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) сегодня оценивается на уровне 40.52. Инструмент торгуется в пределах 40.34 - 41.17, вчерашнее закрытие составило 41.16, а торговый объем достиг 53. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDIG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF?
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF в настоящее время оценивается в 40.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.19% и USD. Отслеживайте движения FDIG на графике в реальном времени.
Как купить акции FDIG?
Вы можете купить акции Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) по текущей цене 40.52. Ордера обычно размещаются около 40.52 или 40.82, тогда как 53 и -1.58% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDIG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FDIG?
Инвестирование в Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF предполагает учет годового диапазона 30.68 - 60.18 и текущей цены 40.52. Многие сравнивают -0.81% и 17.01% перед размещением ордеров на 40.52 или 40.82. Изучайте ежедневные изменения цены FDIG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF?
Самая высокая цена Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) за последний год составила 60.18. Акции заметно колебались в пределах 30.68 - 60.18, сравнение с 41.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF?
Самая низкая цена Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) за год составила 30.68. Сравнение с текущими 40.52 и 30.68 - 60.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDIG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FDIG?
В прошлом Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.16 и 2.19% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.16
- Open
- 41.17
- Bid
- 40.52
- Ask
- 40.82
- Low
- 40.34
- High
- 41.17
- Объем
- 53
- Дневное изменение
- -1.55%
- Месячное изменение
- -0.81%
- 6-месячное изменение
- 17.01%
- Годовое изменение
- 2.19%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%