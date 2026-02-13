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FDEM: Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

35.32 USD 0.28 (0.79%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FDEM за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.15, а максимальная — 35.40.

Следите за динамикой Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FDEM сегодня?

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) сегодня оценивается на уровне 35.32. Инструмент торгуется в пределах 35.15 - 35.40, вчерашнее закрытие составило 35.60, а торговый объем достиг 108. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDEM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF?

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF в настоящее время оценивается в 35.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.85% и USD. Отслеживайте движения FDEM на графике в реальном времени.

Как купить акции FDEM?

Вы можете купить акции Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) по текущей цене 35.32. Ордера обычно размещаются около 35.32 или 35.62, тогда как 108 и 0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDEM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FDEM?

Инвестирование в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF предполагает учет годового диапазона 28.75 - 38.32 и текущей цены 35.32. Многие сравнивают 2.53% и 3.88% перед размещением ордеров на 35.32 или 35.62. Изучайте ежедневные изменения цены FDEM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF?

Самая высокая цена Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) за последний год составила 38.32. Акции заметно колебались в пределах 28.75 - 38.32, сравнение с 35.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF?

Самая низкая цена Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) за год составила 28.75. Сравнение с текущими 35.32 и 28.75 - 38.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDEM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FDEM?

В прошлом Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.60 и 22.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.15 35.40
Годовой диапазон
28.75 38.32
Предыдущее закрытие
35.60
Open
35.18
Bid
35.32
Ask
35.62
Low
35.15
High
35.40
Объем
108
Дневное изменение
-0.79%
Месячное изменение
2.53%
6-месячное изменение
3.88%
Годовое изменение
22.85%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%