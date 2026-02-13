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FDEM: Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
Курс FDEM за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.15, а максимальная — 35.40.
Следите за динамикой Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FDEM
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FDEM сегодня?
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) сегодня оценивается на уровне 35.32. Инструмент торгуется в пределах 35.15 - 35.40, вчерашнее закрытие составило 35.60, а торговый объем достиг 108. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDEM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF?
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF в настоящее время оценивается в 35.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.85% и USD. Отслеживайте движения FDEM на графике в реальном времени.
Как купить акции FDEM?
Вы можете купить акции Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) по текущей цене 35.32. Ордера обычно размещаются около 35.32 или 35.62, тогда как 108 и 0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDEM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FDEM?
Инвестирование в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF предполагает учет годового диапазона 28.75 - 38.32 и текущей цены 35.32. Многие сравнивают 2.53% и 3.88% перед размещением ордеров на 35.32 или 35.62. Изучайте ежедневные изменения цены FDEM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF?
Самая высокая цена Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) за последний год составила 38.32. Акции заметно колебались в пределах 28.75 - 38.32, сравнение с 35.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF?
Самая низкая цена Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) за год составила 28.75. Сравнение с текущими 35.32 и 28.75 - 38.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDEM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FDEM?
В прошлом Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.60 и 22.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.60
- Open
- 35.18
- Bid
- 35.32
- Ask
- 35.62
- Low
- 35.15
- High
- 35.40
- Объем
- 108
- Дневное изменение
- -0.79%
- Месячное изменение
- 2.53%
- 6-месячное изменение
- 3.88%
- Годовое изменение
- 22.85%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%