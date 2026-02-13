FDEM: Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
今日FDEM汇率已更改0.42%。当日，交易品种以低点35.35和高点35.65进行交易。
关注Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FDEM新闻
常见问题解答
FDEM股票今天的价格是多少？
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF股票今天的定价为35.47。它在35.35 - 35.65范围内交易，昨天的收盘价为35.32，交易量达到74。FDEM的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF股票是否支付股息？
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF目前的价值为35.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.37%和USD。实时查看图表以跟踪FDEM走势。
如何购买FDEM股票？
您可以以35.47的当前价格购买Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF股票。订单通常设置在35.47或35.77附近，而74和-0.37%显示市场活动。立即关注FDEM的实时图表更新。
如何投资FDEM股票？
投资Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF需要考虑年度范围28.75 - 38.32和当前价格35.47。许多人在以35.47或35.77下订单之前，会比较2.96%和。实时查看FDEM价格图表，了解每日变化。
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF的最高价格是38.32。在28.75 - 38.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF的绩效。
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF（FDEM）的最低价格为28.75。将其与当前的35.47和28.75 - 38.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FDEM股票是什么时候拆分的？
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.32和23.37%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.32
- 开盘价
- 35.60
- 卖价
- 35.47
- 买价
- 35.77
- 最低价
- 35.35
- 最高价
- 35.65
- 交易量
- 74
- 日变化
- 0.42%
- 月变化
- 2.96%
- 6个月变化
- 4.32%
- 年变化
- 23.37%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%