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FDEM: Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

35.47 USD 0.15 (0.42%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FDEM汇率已更改0.42%。当日，交易品种以低点35.35和高点35.65进行交易。

关注Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FDEM新闻

常见问题解答

FDEM股票今天的价格是多少？

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF股票今天的定价为35.47。它在35.35 - 35.65范围内交易，昨天的收盘价为35.32，交易量达到74。FDEM的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF股票是否支付股息？

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF目前的价值为35.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.37%和USD。实时查看图表以跟踪FDEM走势。

如何购买FDEM股票？

您可以以35.47的当前价格购买Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF股票。订单通常设置在35.47或35.77附近，而74和-0.37%显示市场活动。立即关注FDEM的实时图表更新。

如何投资FDEM股票？

投资Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF需要考虑年度范围28.75 - 38.32和当前价格35.47。许多人在以35.47或35.77下订单之前，会比较2.96%和。实时查看FDEM价格图表，了解每日变化。

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF的最高价格是38.32。在28.75 - 38.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF的绩效。

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF（FDEM）的最低价格为28.75。将其与当前的35.47和28.75 - 38.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FDEM股票是什么时候拆分的？

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.32和23.37%中可见。

日范围
35.35 35.65
年范围
28.75 38.32
前一天收盘价
35.32
开盘价
35.60
卖价
35.47
买价
35.77
最低价
35.35
最高价
35.65
交易量
74
日变化
0.42%
月变化
2.96%
6个月变化
4.32%
年变化
23.37%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%