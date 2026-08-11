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FDEC: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

55.58 USD 0.04 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FDEC за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.58, а максимальная — 55.67.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FDEC сегодня?

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) сегодня оценивается на уровне 55.58. Инструмент торгуется в пределах 55.58 - 55.67, вчерашнее закрытие составило 55.62, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDEC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December?

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December в настоящее время оценивается в 55.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.37% и USD. Отслеживайте движения FDEC на графике в реальном времени.

Как купить акции FDEC?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) по текущей цене 55.58. Ордера обычно размещаются около 55.58 или 55.88, тогда как 36 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDEC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FDEC?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December предполагает учет годового диапазона 47.67 - 55.67 и текущей цены 55.58. Многие сравнивают 1.00% и 8.43% перед размещением ордеров на 55.58 или 55.88. Изучайте ежедневные изменения цены FDEC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) за последний год составила 55.67. Акции заметно колебались в пределах 47.67 - 55.67, сравнение с 55.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) за год составила 47.67. Сравнение с текущими 55.58 и 47.67 - 55.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDEC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FDEC?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 55.62 и 16.37% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
55.58 55.67
Годовой диапазон
47.67 55.67
Предыдущее закрытие
55.62
Open
55.67
Bid
55.58
Ask
55.88
Low
55.58
High
55.67
Объем
36
Дневное изменение
-0.07%
Месячное изменение
1.00%
6-месячное изменение
8.43%
Годовое изменение
16.37%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%