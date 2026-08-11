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FDEC: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December
Курс FDEC за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.58, а максимальная — 55.67.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FDEC сегодня?
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) сегодня оценивается на уровне 55.58. Инструмент торгуется в пределах 55.58 - 55.67, вчерашнее закрытие составило 55.62, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDEC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December?
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December в настоящее время оценивается в 55.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.37% и USD. Отслеживайте движения FDEC на графике в реальном времени.
Как купить акции FDEC?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) по текущей цене 55.58. Ордера обычно размещаются около 55.58 или 55.88, тогда как 36 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDEC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FDEC?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December предполагает учет годового диапазона 47.67 - 55.67 и текущей цены 55.58. Многие сравнивают 1.00% и 8.43% перед размещением ордеров на 55.58 или 55.88. Изучайте ежедневные изменения цены FDEC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) за последний год составила 55.67. Акции заметно колебались в пределах 47.67 - 55.67, сравнение с 55.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) за год составила 47.67. Сравнение с текущими 55.58 и 47.67 - 55.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDEC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FDEC?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 55.62 и 16.37% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 55.62
- Open
- 55.67
- Bid
- 55.58
- Ask
- 55.88
- Low
- 55.58
- High
- 55.67
- Объем
- 36
- Дневное изменение
- -0.07%
- Месячное изменение
- 1.00%
- 6-месячное изменение
- 8.43%
- Годовое изменение
- 16.37%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%