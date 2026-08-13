FDEC: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December
今日FDEC汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点55.52和高点55.67进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
FDEC股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December股票今天的定价为55.56。它在55.52 - 55.67范围内交易，昨天的收盘价为55.58，交易量达到37。FDEC的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December目前的价值为55.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.33%和USD。实时查看图表以跟踪FDEC走势。
如何购买FDEC股票？
您可以以55.56的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December股票。订单通常设置在55.56或55.86附近，而37和-0.20%显示市场活动。立即关注FDEC的实时图表更新。
如何投资FDEC股票？
投资FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December需要考虑年度范围47.67 - 55.67和当前价格55.56。许多人在以55.56或55.86下订单之前，会比较0.96%和。实时查看FDEC价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December的最高价格是55.67。在47.67 - 55.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December的绩效。
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December（FDEC）的最低价格为47.67。将其与当前的55.56和47.67 - 55.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDEC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FDEC股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、55.58和16.33%中可见。
- 前一天收盘价
- 55.58
- 开盘价
- 55.67
- 卖价
- 55.56
- 买价
- 55.86
- 最低价
- 55.52
- 最高价
- 55.67
- 交易量
- 37
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 0.96%
- 6个月变化
- 8.39%
- 年变化
- 16.33%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%