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FDEC: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

55.56 USD 0.02 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FDEC汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点55.52和高点55.67进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FDEC股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December股票今天的定价为55.56。它在55.52 - 55.67范围内交易，昨天的收盘价为55.58，交易量达到37。FDEC的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December目前的价值为55.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.33%和USD。实时查看图表以跟踪FDEC走势。

如何购买FDEC股票？

您可以以55.56的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December股票。订单通常设置在55.56或55.86附近，而37和-0.20%显示市场活动。立即关注FDEC的实时图表更新。

如何投资FDEC股票？

投资FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December需要考虑年度范围47.67 - 55.67和当前价格55.56。许多人在以55.56或55.86下订单之前，会比较0.96%和。实时查看FDEC价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December的最高价格是55.67。在47.67 - 55.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December的绩效。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December（FDEC）的最低价格为47.67。将其与当前的55.56和47.67 - 55.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDEC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FDEC股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、55.58和16.33%中可见。

日范围
55.52 55.67
年范围
47.67 55.67
前一天收盘价
55.58
开盘价
55.67
卖价
55.56
买价
55.86
最低价
55.52
最高价
55.67
交易量
37
日变化
-0.04%
月变化
0.96%
6个月变化
8.39%
年变化
16.33%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%