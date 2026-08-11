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FDAT: Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E
Курс FDAT за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.77, а максимальная — 22.82.
Следите за динамикой Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FDAT сегодня?
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E (FDAT) сегодня оценивается на уровне 22.82. Инструмент торгуется в пределах 22.77 - 22.82, вчерашнее закрытие составило 22.75, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDAT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E?
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E в настоящее время оценивается в 22.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.17% и USD. Отслеживайте движения FDAT на графике в реальном времени.
Как купить акции FDAT?
Вы можете купить акции Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E (FDAT) по текущей цене 22.82. Ордера обычно размещаются около 22.82 или 23.12, тогда как 5 и 0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDAT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FDAT?
Инвестирование в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E предполагает учет годового диапазона 21.50 - 22.82 и текущей цены 22.82. Многие сравнивают 2.10% и 0.48% перед размещением ордеров на 22.82 или 23.12. Изучайте ежедневные изменения цены FDAT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E?
Самая высокая цена Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E (FDAT) за последний год составила 22.82. Акции заметно колебались в пределах 21.50 - 22.82, сравнение с 22.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E?
Самая низкая цена Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E (FDAT) за год составила 21.50. Сравнение с текущими 22.82 и 21.50 - 22.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDAT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FDAT?
В прошлом Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.75 и 1.17% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.75
- Open
- 22.78
- Bid
- 22.82
- Ask
- 23.12
- Low
- 22.77
- High
- 22.82
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.31%
- Месячное изменение
- 2.10%
- 6-месячное изменение
- 0.48%
- Годовое изменение
- 1.17%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%