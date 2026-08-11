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FDAT: Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E

22.82 USD 0.07 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FDAT за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.77, а максимальная — 22.82.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FDAT сегодня?

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E (FDAT) сегодня оценивается на уровне 22.82. Инструмент торгуется в пределах 22.77 - 22.82, вчерашнее закрытие составило 22.75, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDAT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E?

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E в настоящее время оценивается в 22.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.17% и USD. Отслеживайте движения FDAT на графике в реальном времени.

Как купить акции FDAT?

Вы можете купить акции Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E (FDAT) по текущей цене 22.82. Ордера обычно размещаются около 22.82 или 23.12, тогда как 5 и 0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDAT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FDAT?

Инвестирование в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E предполагает учет годового диапазона 21.50 - 22.82 и текущей цены 22.82. Многие сравнивают 2.10% и 0.48% перед размещением ордеров на 22.82 или 23.12. Изучайте ежедневные изменения цены FDAT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E?

Самая высокая цена Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E (FDAT) за последний год составила 22.82. Акции заметно колебались в пределах 21.50 - 22.82, сравнение с 22.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E?

Самая низкая цена Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E (FDAT) за год составила 21.50. Сравнение с текущими 22.82 и 21.50 - 22.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDAT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FDAT?

В прошлом Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.75 и 1.17% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.77 22.82
Годовой диапазон
21.50 22.82
Предыдущее закрытие
22.75
Open
22.78
Bid
22.82
Ask
23.12
Low
22.77
High
22.82
Объем
5
Дневное изменение
0.31%
Месячное изменение
2.10%
6-месячное изменение
0.48%
Годовое изменение
1.17%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%