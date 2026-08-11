Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E (FDAT) сегодня оценивается на уровне 22.82. Инструмент торгуется в пределах 22.77 - 22.82, вчерашнее закрытие составило 22.75, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDAT в реальном времени.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E в настоящее время оценивается в 22.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.17% и USD. Отслеживайте движения FDAT на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E (FDAT) по текущей цене 22.82. Ордера обычно размещаются около 22.82 или 23.12, тогда как 5 и 0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDAT на графике в реальном времени.

Инвестирование в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E предполагает учет годового диапазона 21.50 - 22.82 и текущей цены 22.82. Многие сравнивают 2.10% и 0.48% перед размещением ордеров на 22.82 или 23.12. Изучайте ежедневные изменения цены FDAT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E?

Самая высокая цена Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E (FDAT) за последний год составила 22.82. Акции заметно колебались в пределах 21.50 - 22.82, сравнение с 22.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E на графике в реальном времени.