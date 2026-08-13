FDAT: Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E
今日FDAT汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点22.85和高点22.88进行交易。
关注Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
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常见问题解答
FDAT股票今天的价格是多少？
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E股票今天的定价为22.85。它在22.85 - 22.88范围内交易，昨天的收盘价为22.82，交易量达到2。FDAT的实时价格图表显示了这些更新。
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E股票是否支付股息？
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E目前的价值为22.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.31%和USD。实时查看图表以跟踪FDAT走势。
如何购买FDAT股票？
您可以以22.85的当前价格购买Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E股票。订单通常设置在22.85或23.15附近，而2和-0.13%显示市场活动。立即关注FDAT的实时图表更新。
如何投资FDAT股票？
投资Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E需要考虑年度范围21.50 - 22.88和当前价格22.85。许多人在以22.85或23.15下订单之前，会比较2.24%和。实时查看FDAT价格图表，了解每日变化。
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E的最高价格是22.88。在21.50 - 22.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E的绩效。
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E股票的最低价格是多少？
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E（FDAT）的最低价格为21.50。将其与当前的22.85和21.50 - 22.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDAT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FDAT股票是什么时候拆分的？
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.82和1.31%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.82
- 开盘价
- 22.88
- 卖价
- 22.85
- 买价
- 23.15
- 最低价
- 22.85
- 最高价
- 22.88
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- 2.24%
- 6个月变化
- 0.62%
- 年变化
- 1.31%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%