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FDAT: Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E

22.85 USD 0.03 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FDAT汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点22.85和高点22.88进行交易。

关注Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FDAT股票今天的价格是多少？

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E股票今天的定价为22.85。它在22.85 - 22.88范围内交易，昨天的收盘价为22.82，交易量达到2。FDAT的实时价格图表显示了这些更新。

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E股票是否支付股息？

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E目前的价值为22.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.31%和USD。实时查看图表以跟踪FDAT走势。

如何购买FDAT股票？

您可以以22.85的当前价格购买Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E股票。订单通常设置在22.85或23.15附近，而2和-0.13%显示市场活动。立即关注FDAT的实时图表更新。

如何投资FDAT股票？

投资Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E需要考虑年度范围21.50 - 22.88和当前价格22.85。许多人在以22.85或23.15下订单之前，会比较2.24%和。实时查看FDAT价格图表，了解每日变化。

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E的最高价格是22.88。在21.50 - 22.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E的绩效。

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E股票的最低价格是多少？

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E（FDAT）的最低价格为21.50。将其与当前的22.85和21.50 - 22.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDAT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FDAT股票是什么时候拆分的？

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Tactical Advantage E历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.82和1.31%中可见。

日范围
22.85 22.88
年范围
21.50 22.88
前一天收盘价
22.82
开盘价
22.88
卖价
22.85
买价
23.15
最低价
22.85
最高价
22.88
交易量
2
日变化
0.13%
月变化
2.24%
6个月变化
0.62%
年变化
1.31%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%