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FCTR: First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

39.90 USD 0.07 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FCTR за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.90, а максимальная — 39.93.

Следите за динамикой First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FCTR сегодня?

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) сегодня оценивается на уровне 39.90. Инструмент торгуется в пределах 39.90 - 39.93, вчерашнее закрытие составило 39.97, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FCTR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF?

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF в настоящее время оценивается в 39.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.84% и USD. Отслеживайте движения FCTR на графике в реальном времени.

Как купить акции FCTR?

Вы можете купить акции First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) по текущей цене 39.90. Ордера обычно размещаются около 39.90 или 40.20, тогда как 5 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FCTR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FCTR?

Инвестирование в First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF предполагает учет годового диапазона 32.18 - 41.36 и текущей цены 39.90. Многие сравнивают 3.26% и 6.86% перед размещением ордеров на 39.90 или 40.20. Изучайте ежедневные изменения цены FCTR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF?

Самая высокая цена First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) за последний год составила 41.36. Акции заметно колебались в пределах 32.18 - 41.36, сравнение с 39.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF?

Самая низкая цена First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) за год составила 32.18. Сравнение с текущими 39.90 и 32.18 - 41.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FCTR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FCTR?

В прошлом First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.97 и 17.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
39.90 39.93
Годовой диапазон
32.18 41.36
Предыдущее закрытие
39.97
Open
39.93
Bid
39.90
Ask
40.20
Low
39.90
High
39.93
Объем
5
Дневное изменение
-0.18%
Месячное изменение
3.26%
6-месячное изменение
6.86%
Годовое изменение
17.84%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%