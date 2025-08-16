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FCTR: First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

40.03 USD 0.13 (0.33%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FCTR汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点40.01和高点40.07进行交易。

关注First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FCTR新闻

常见问题解答

FCTR股票今天的价格是多少？

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF股票今天的定价为40.03。它在40.01 - 40.07范围内交易，昨天的收盘价为39.90，交易量达到10。FCTR的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF股票是否支付股息？

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF目前的价值为40.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.22%和USD。实时查看图表以跟踪FCTR走势。

如何购买FCTR股票？

您可以以40.03的当前价格购买First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF股票。订单通常设置在40.03或40.33附近，而10和0.05%显示市场活动。立即关注FCTR的实时图表更新。

如何投资FCTR股票？

投资First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF需要考虑年度范围32.18 - 41.36和当前价格40.03。许多人在以40.03或40.33下订单之前，会比较3.60%和。实时查看FCTR价格图表，了解每日变化。

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF的最高价格是41.36。在32.18 - 41.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF的绩效。

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF（FCTR）的最低价格为32.18。将其与当前的40.03和32.18 - 41.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FCTR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FCTR股票是什么时候拆分的？

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.90和18.22%中可见。

日范围
40.01 40.07
年范围
32.18 41.36
前一天收盘价
39.90
开盘价
40.01
卖价
40.03
买价
40.33
最低价
40.01
最高价
40.07
交易量
10
日变化
0.33%
月变化
3.60%
6个月变化
7.20%
年变化
18.22%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%