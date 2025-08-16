FCTR: First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF
今日FCTR汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点40.01和高点40.07进行交易。
关注First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FCTR新闻
- Asset Allocation Outlook Q3 2026: Staying Pro-Risk In A Broadening AI Cycle
- Q2 Recap: Historic Rebound Amid Balanced Risks
- July Market Digest
- Midyear Equity Outlook: Earnings Strength Fuels Optimism
- Large Caps - Big Opportunity
- Q1 2026 Dividend Check-In: Highest Quarterly Hike Percentage Since 2019
- Small Cap Momentum Moderates
- Sentiment Sours On AI Substitution
- Small-Cap Stocks Are Stirring On Policy Shifts, Earnings Edge
- Equity Market Outlook Q1 2026: Macro Tailwinds Galore, But Mind The Risks
- AUSF: DYNF May Be A Better Choice (NYSEARCA:AUSF)
- Benchmark Blind Spots: Detecting Hidden Risks In Disruptive Markets
- Capital Markets Outlook Q4 2025: Kicking The Can Down The Tightrope
- Equity Outlook: From Caution To Complacency?
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
常见问题解答
FCTR股票今天的价格是多少？
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF股票今天的定价为40.03。它在40.01 - 40.07范围内交易，昨天的收盘价为39.90，交易量达到10。FCTR的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF股票是否支付股息？
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF目前的价值为40.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.22%和USD。实时查看图表以跟踪FCTR走势。
如何购买FCTR股票？
您可以以40.03的当前价格购买First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF股票。订单通常设置在40.03或40.33附近，而10和0.05%显示市场活动。立即关注FCTR的实时图表更新。
如何投资FCTR股票？
投资First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF需要考虑年度范围32.18 - 41.36和当前价格40.03。许多人在以40.03或40.33下订单之前，会比较3.60%和。实时查看FCTR价格图表，了解每日变化。
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF的最高价格是41.36。在32.18 - 41.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF的绩效。
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF（FCTR）的最低价格为32.18。将其与当前的40.03和32.18 - 41.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FCTR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FCTR股票是什么时候拆分的？
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.90和18.22%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.90
- 开盘价
- 40.01
- 卖价
- 40.03
- 买价
- 40.33
- 最低价
- 40.01
- 最高价
- 40.07
- 交易量
- 10
- 日变化
- 0.33%
- 月变化
- 3.60%
- 6个月变化
- 7.20%
- 年变化
- 18.22%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%