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FCTE: SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF
Курс FCTE за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.28, а максимальная — 30.38.
Следите за динамикой SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FCTE сегодня?
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) сегодня оценивается на уровне 30.28. Инструмент торгуется в пределах 30.28 - 30.38, вчерашнее закрытие составило 30.33, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FCTE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF?
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF в настоящее время оценивается в 30.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.62% и USD. Отслеживайте движения FCTE на графике в реальном времени.
Как купить акции FCTE?
Вы можете купить акции SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) по текущей цене 30.28. Ордера обычно размещаются около 30.28 или 30.58, тогда как 19 и -0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FCTE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FCTE?
Инвестирование в SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF предполагает учет годового диапазона 23.89 - 30.38 и текущей цены 30.28. Многие сравнивают 4.52% и 13.88% перед размещением ордеров на 30.28 или 30.58. Изучайте ежедневные изменения цены FCTE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF?
Самая высокая цена SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) за последний год составила 30.38. Акции заметно колебались в пределах 23.89 - 30.38, сравнение с 30.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF?
Самая низкая цена SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) за год составила 23.89. Сравнение с текущими 30.28 и 23.89 - 30.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FCTE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FCTE?
В прошлом SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.33 и 13.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.33
- Open
- 30.38
- Bid
- 30.28
- Ask
- 30.58
- Low
- 30.28
- High
- 30.38
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- -0.16%
- Месячное изменение
- 4.52%
- 6-месячное изменение
- 13.88%
- Годовое изменение
- 13.62%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%