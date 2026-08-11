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FCTE: SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

30.28 USD 0.05 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FCTE за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.28, а максимальная — 30.38.

Следите за динамикой SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FCTE сегодня?

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) сегодня оценивается на уровне 30.28. Инструмент торгуется в пределах 30.28 - 30.38, вчерашнее закрытие составило 30.33, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FCTE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF?

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF в настоящее время оценивается в 30.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.62% и USD. Отслеживайте движения FCTE на графике в реальном времени.

Как купить акции FCTE?

Вы можете купить акции SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) по текущей цене 30.28. Ордера обычно размещаются около 30.28 или 30.58, тогда как 19 и -0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FCTE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FCTE?

Инвестирование в SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF предполагает учет годового диапазона 23.89 - 30.38 и текущей цены 30.28. Многие сравнивают 4.52% и 13.88% перед размещением ордеров на 30.28 или 30.58. Изучайте ежедневные изменения цены FCTE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF?

Самая высокая цена SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) за последний год составила 30.38. Акции заметно колебались в пределах 23.89 - 30.38, сравнение с 30.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF?

Самая низкая цена SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) за год составила 23.89. Сравнение с текущими 30.28 и 23.89 - 30.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FCTE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FCTE?

В прошлом SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.33 и 13.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.28 30.38
Годовой диапазон
23.89 30.38
Предыдущее закрытие
30.33
Open
30.38
Bid
30.28
Ask
30.58
Low
30.28
High
30.38
Объем
19
Дневное изменение
-0.16%
Месячное изменение
4.52%
6-месячное изменение
13.88%
Годовое изменение
13.62%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%