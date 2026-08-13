FCTE股票今天的价格是多少？ SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF股票今天的定价为30.45。它在30.37 - 30.60范围内交易，昨天的收盘价为30.28，交易量达到28。FCTE的实时价格图表显示了这些更新。

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF股票是否支付股息？ SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF目前的价值为30.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.26%和USD。实时查看图表以跟踪FCTE走势。

如何购买FCTE股票？ 您可以以30.45的当前价格购买SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF股票。订单通常设置在30.45或30.75附近，而28和-0.49%显示市场活动。立即关注FCTE的实时图表更新。

如何投资FCTE股票？ 投资SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF需要考虑年度范围23.89 - 30.60和当前价格30.45。许多人在以30.45或30.75下订单之前，会比较5.11%和。实时查看FCTE价格图表，了解每日变化。

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF的最高价格是30.60。在23.89 - 30.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF的绩效。

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF股票的最低价格是多少？ SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF（FCTE）的最低价格为23.89。将其与当前的30.45和23.89 - 30.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FCTE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。