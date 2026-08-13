FCTE: SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF
今日FCTE汇率已更改0.56%。当日，交易品种以低点30.37和高点30.60进行交易。
关注SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FCTE股票今天的价格是多少？
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF股票今天的定价为30.45。它在30.37 - 30.60范围内交易，昨天的收盘价为30.28，交易量达到28。FCTE的实时价格图表显示了这些更新。
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF股票是否支付股息？
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF目前的价值为30.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.26%和USD。实时查看图表以跟踪FCTE走势。
如何购买FCTE股票？
您可以以30.45的当前价格购买SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF股票。订单通常设置在30.45或30.75附近，而28和-0.49%显示市场活动。立即关注FCTE的实时图表更新。
如何投资FCTE股票？
投资SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF需要考虑年度范围23.89 - 30.60和当前价格30.45。许多人在以30.45或30.75下订单之前，会比较5.11%和。实时查看FCTE价格图表，了解每日变化。
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF的最高价格是30.60。在23.89 - 30.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF的绩效。
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF股票的最低价格是多少？
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF（FCTE）的最低价格为23.89。将其与当前的30.45和23.89 - 30.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FCTE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FCTE股票是什么时候拆分的？
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.28和14.26%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.28
- 开盘价
- 30.60
- 卖价
- 30.45
- 买价
- 30.75
- 最低价
- 30.37
- 最高价
- 30.60
- 交易量
- 28
- 日变化
- 0.56%
- 月变化
- 5.11%
- 6个月变化
- 14.52%
- 年变化
- 14.26%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%