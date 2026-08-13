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FCTE: SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

30.45 USD 0.17 (0.56%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FCTE汇率已更改0.56%。当日，交易品种以低点30.37和高点30.60进行交易。

关注SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FCTE股票今天的价格是多少？

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF股票今天的定价为30.45。它在30.37 - 30.60范围内交易，昨天的收盘价为30.28，交易量达到28。FCTE的实时价格图表显示了这些更新。

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF股票是否支付股息？

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF目前的价值为30.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.26%和USD。实时查看图表以跟踪FCTE走势。

如何购买FCTE股票？

您可以以30.45的当前价格购买SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF股票。订单通常设置在30.45或30.75附近，而28和-0.49%显示市场活动。立即关注FCTE的实时图表更新。

如何投资FCTE股票？

投资SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF需要考虑年度范围23.89 - 30.60和当前价格30.45。许多人在以30.45或30.75下订单之前，会比较5.11%和。实时查看FCTE价格图表，了解每日变化。

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF的最高价格是30.60。在23.89 - 30.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF的绩效。

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF股票的最低价格是多少？

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF（FCTE）的最低价格为23.89。将其与当前的30.45和23.89 - 30.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FCTE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FCTE股票是什么时候拆分的？

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.28和14.26%中可见。

日范围
30.37 30.60
年范围
23.89 30.60
前一天收盘价
30.28
开盘价
30.60
卖价
30.45
买价
30.75
最低价
30.37
最高价
30.60
交易量
28
日变化
0.56%
月变化
5.11%
6个月变化
14.52%
年变化
14.26%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%