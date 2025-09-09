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FCPI: Fidelity Stocks for Inflation ETF
Курс FCPI за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.55, а максимальная — 56.78.
Следите за динамикой Fidelity Stocks for Inflation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FCPI сегодня?
Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) сегодня оценивается на уровне 56.71. Инструмент торгуется в пределах 56.55 - 56.78, вчерашнее закрытие составило 56.54, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FCPI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Stocks for Inflation ETF?
Fidelity Stocks for Inflation ETF в настоящее время оценивается в 56.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.85% и USD. Отслеживайте движения FCPI на графике в реальном времени.
Как купить акции FCPI?
Вы можете купить акции Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) по текущей цене 56.71. Ордера обычно размещаются около 56.71 или 57.01, тогда как 15 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FCPI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FCPI?
Инвестирование в Fidelity Stocks for Inflation ETF предполагает учет годового диапазона 47.70 - 56.78 и текущей цены 56.71. Многие сравнивают 3.94% и 9.67% перед размещением ордеров на 56.71 или 57.01. Изучайте ежедневные изменения цены FCPI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Stocks for Inflation ETF?
Самая высокая цена Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) за последний год составила 56.78. Акции заметно колебались в пределах 47.70 - 56.78, сравнение с 56.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Stocks for Inflation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Stocks for Inflation ETF?
Самая низкая цена Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) за год составила 47.70. Сравнение с текущими 56.71 и 47.70 - 56.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FCPI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FCPI?
В прошлом Fidelity Stocks for Inflation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 56.54 и 17.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 56.54
- Open
- 56.55
- Bid
- 56.71
- Ask
- 57.01
- Low
- 56.55
- High
- 56.78
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 0.30%
- Месячное изменение
- 3.94%
- 6-месячное изменение
- 9.67%
- Годовое изменение
- 17.85%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%