КотировкиРазделы
Валюты / FCPI
Назад в Рынок акций США

FCPI: Fidelity Stocks for Inflation ETF

56.71 USD 0.17 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FCPI за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.55, а максимальная — 56.78.

Следите за динамикой Fidelity Stocks for Inflation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FCPI

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FCPI сегодня?

Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) сегодня оценивается на уровне 56.71. Инструмент торгуется в пределах 56.55 - 56.78, вчерашнее закрытие составило 56.54, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FCPI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Stocks for Inflation ETF?

Fidelity Stocks for Inflation ETF в настоящее время оценивается в 56.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.85% и USD. Отслеживайте движения FCPI на графике в реальном времени.

Как купить акции FCPI?

Вы можете купить акции Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) по текущей цене 56.71. Ордера обычно размещаются около 56.71 или 57.01, тогда как 15 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FCPI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FCPI?

Инвестирование в Fidelity Stocks for Inflation ETF предполагает учет годового диапазона 47.70 - 56.78 и текущей цены 56.71. Многие сравнивают 3.94% и 9.67% перед размещением ордеров на 56.71 или 57.01. Изучайте ежедневные изменения цены FCPI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Stocks for Inflation ETF?

Самая высокая цена Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) за последний год составила 56.78. Акции заметно колебались в пределах 47.70 - 56.78, сравнение с 56.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Stocks for Inflation ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Stocks for Inflation ETF?

Самая низкая цена Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) за год составила 47.70. Сравнение с текущими 56.71 и 47.70 - 56.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FCPI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FCPI?

В прошлом Fidelity Stocks for Inflation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 56.54 и 17.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
56.55 56.78
Годовой диапазон
47.70 56.78
Предыдущее закрытие
56.54
Open
56.55
Bid
56.71
Ask
57.01
Low
56.55
High
56.78
Объем
15
Дневное изменение
0.30%
Месячное изменение
3.94%
6-месячное изменение
9.67%
Годовое изменение
17.85%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%