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FCPI: Fidelity Stocks for Inflation ETF

56.54 USD 0.17 (0.30%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FCPI汇率已更改-0.30%。当日，交易品种以低点56.50和高点56.75进行交易。

关注Fidelity Stocks for Inflation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FCPI新闻

常见问题解答

FCPI股票今天的价格是多少？

Fidelity Stocks for Inflation ETF股票今天的定价为56.54。它在56.50 - 56.75范围内交易，昨天的收盘价为56.71，交易量达到25。FCPI的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Stocks for Inflation ETF股票是否支付股息？

Fidelity Stocks for Inflation ETF目前的价值为56.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.50%和USD。实时查看图表以跟踪FCPI走势。

如何购买FCPI股票？

您可以以56.54的当前价格购买Fidelity Stocks for Inflation ETF股票。订单通常设置在56.54或56.84附近，而25和-0.37%显示市场活动。立即关注FCPI的实时图表更新。

如何投资FCPI股票？

投资Fidelity Stocks for Inflation ETF需要考虑年度范围47.70 - 56.78和当前价格56.54。许多人在以56.54或56.84下订单之前，会比较3.63%和。实时查看FCPI价格图表，了解每日变化。

Fidelity Stocks for Inflation ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Stocks for Inflation ETF的最高价格是56.78。在47.70 - 56.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Stocks for Inflation ETF的绩效。

Fidelity Stocks for Inflation ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Stocks for Inflation ETF（FCPI）的最低价格为47.70。将其与当前的56.54和47.70 - 56.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FCPI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FCPI股票是什么时候拆分的？

Fidelity Stocks for Inflation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.71和17.50%中可见。

日范围
56.50 56.75
年范围
47.70 56.78
前一天收盘价
56.71
开盘价
56.75
卖价
56.54
买价
56.84
最低价
56.50
最高价
56.75
交易量
25
日变化
-0.30%
月变化
3.63%
6个月变化
9.34%
年变化
17.50%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%