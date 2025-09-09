FCPI: Fidelity Stocks for Inflation ETF
今日FCPI汇率已更改-0.30%。当日，交易品种以低点56.50和高点56.75进行交易。
关注Fidelity Stocks for Inflation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FCPI股票今天的价格是多少？
Fidelity Stocks for Inflation ETF股票今天的定价为56.54。它在56.50 - 56.75范围内交易，昨天的收盘价为56.71，交易量达到25。FCPI的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Stocks for Inflation ETF股票是否支付股息？
Fidelity Stocks for Inflation ETF目前的价值为56.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.50%和USD。实时查看图表以跟踪FCPI走势。
如何购买FCPI股票？
您可以以56.54的当前价格购买Fidelity Stocks for Inflation ETF股票。订单通常设置在56.54或56.84附近，而25和-0.37%显示市场活动。立即关注FCPI的实时图表更新。
如何投资FCPI股票？
投资Fidelity Stocks for Inflation ETF需要考虑年度范围47.70 - 56.78和当前价格56.54。许多人在以56.54或56.84下订单之前，会比较3.63%和。实时查看FCPI价格图表，了解每日变化。
Fidelity Stocks for Inflation ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Stocks for Inflation ETF的最高价格是56.78。在47.70 - 56.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Stocks for Inflation ETF的绩效。
Fidelity Stocks for Inflation ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity Stocks for Inflation ETF（FCPI）的最低价格为47.70。将其与当前的56.54和47.70 - 56.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FCPI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FCPI股票是什么时候拆分的？
Fidelity Stocks for Inflation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.71和17.50%中可见。
- 前一天收盘价
- 56.71
- 开盘价
- 56.75
- 卖价
- 56.54
- 买价
- 56.84
- 最低价
- 56.50
- 最高价
- 56.75
- 交易量
- 25
- 日变化
- -0.30%
- 月变化
- 3.63%
- 6个月变化
- 9.34%
- 年变化
- 17.50%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%