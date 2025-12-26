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FCLD: Fidelity Cloud Computing ETF

42.75 USD 0.74 (1.76%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FCLD за сегодня изменился на 1.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.94, а максимальная — 42.89.

Следите за динамикой Fidelity Cloud Computing ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FCLD сегодня?

Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) сегодня оценивается на уровне 42.75. Инструмент торгуется в пределах 41.94 - 42.89, вчерашнее закрытие составило 42.01, а торговый объем достиг 103. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FCLD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Cloud Computing ETF?

Fidelity Cloud Computing ETF в настоящее время оценивается в 42.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 52.14% и USD. Отслеживайте движения FCLD на графике в реальном времени.

Как купить акции FCLD?

Вы можете купить акции Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) по текущей цене 42.75. Ордера обычно размещаются около 42.75 или 43.05, тогда как 103 и 1.93% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FCLD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FCLD?

Инвестирование в Fidelity Cloud Computing ETF предполагает учет годового диапазона 26.01 - 42.89 и текущей цены 42.75. Многие сравнивают 6.82% и 53.83% перед размещением ордеров на 42.75 или 43.05. Изучайте ежедневные изменения цены FCLD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Cloud Computing ETF?

Самая высокая цена Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) за последний год составила 42.89. Акции заметно колебались в пределах 26.01 - 42.89, сравнение с 42.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Cloud Computing ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Cloud Computing ETF?

Самая низкая цена Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) за год составила 26.01. Сравнение с текущими 42.75 и 26.01 - 42.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FCLD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FCLD?

В прошлом Fidelity Cloud Computing ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.01 и 52.14% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.94 42.89
Годовой диапазон
26.01 42.89
Предыдущее закрытие
42.01
Open
41.94
Bid
42.75
Ask
43.05
Low
41.94
High
42.89
Объем
103
Дневное изменение
1.76%
Месячное изменение
6.82%
6-месячное изменение
53.83%
Годовое изменение
52.14%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%