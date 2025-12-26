FCLD: Fidelity Cloud Computing ETF
今日FCLD汇率已更改0.35%。当日，交易品种以低点42.50和高点43.12进行交易。
关注Fidelity Cloud Computing ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FCLD新闻
- What's Going On With Western Digital Stock Monday? - Western Digital (NASDAQ:WDC)
- Above The Noise: Look Beyond AI Pullback
- FCLD: Stuck In The Middle As The SaaS Reckoning Drags On (BATS:FCLD)
- BTIG警告：AI分化已达“不可持续”极端，半导体若倒下大盘将无险可守
- AI, Quantum And High-Performance Computing Join Forces At SC25
- Tap the Super-Hot Memory Market With These ETFs
- Do You Hold The ETFs That Own 2025's Best Stocks?
- CLOU: A Meticulously Constructed Cloud Computing ETF (NASDAQ:CLOU)
常见问题解答
FCLD股票今天的价格是多少？
Fidelity Cloud Computing ETF股票今天的定价为42.90。它在42.50 - 43.12范围内交易，昨天的收盘价为42.75，交易量达到54。FCLD的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Cloud Computing ETF股票是否支付股息？
Fidelity Cloud Computing ETF目前的价值为42.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注52.67%和USD。实时查看图表以跟踪FCLD走势。
如何购买FCLD股票？
您可以以42.90的当前价格购买Fidelity Cloud Computing ETF股票。订单通常设置在42.90或43.20附近，而54和0.21%显示市场活动。立即关注FCLD的实时图表更新。
如何投资FCLD股票？
投资Fidelity Cloud Computing ETF需要考虑年度范围26.01 - 43.12和当前价格42.90。许多人在以42.90或43.20下订单之前，会比较7.20%和。实时查看FCLD价格图表，了解每日变化。
Fidelity Cloud Computing ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Cloud Computing ETF的最高价格是43.12。在26.01 - 43.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Cloud Computing ETF的绩效。
Fidelity Cloud Computing ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity Cloud Computing ETF（FCLD）的最低价格为26.01。将其与当前的42.90和26.01 - 43.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FCLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FCLD股票是什么时候拆分的？
Fidelity Cloud Computing ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.75和52.67%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.75
- 开盘价
- 42.81
- 卖价
- 42.90
- 买价
- 43.20
- 最低价
- 42.50
- 最高价
- 43.12
- 交易量
- 54
- 日变化
- 0.35%
- 月变化
- 7.20%
- 6个月变化
- 54.37%
- 年变化
- 52.67%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%