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FCLD: Fidelity Cloud Computing ETF

42.90 USD 0.15 (0.35%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FCLD汇率已更改0.35%。当日，交易品种以低点42.50和高点43.12进行交易。

关注Fidelity Cloud Computing ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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FCLD新闻

常见问题解答

FCLD股票今天的价格是多少？

Fidelity Cloud Computing ETF股票今天的定价为42.90。它在42.50 - 43.12范围内交易，昨天的收盘价为42.75，交易量达到54。FCLD的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Cloud Computing ETF股票是否支付股息？

Fidelity Cloud Computing ETF目前的价值为42.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注52.67%和USD。实时查看图表以跟踪FCLD走势。

如何购买FCLD股票？

您可以以42.90的当前价格购买Fidelity Cloud Computing ETF股票。订单通常设置在42.90或43.20附近，而54和0.21%显示市场活动。立即关注FCLD的实时图表更新。

如何投资FCLD股票？

投资Fidelity Cloud Computing ETF需要考虑年度范围26.01 - 43.12和当前价格42.90。许多人在以42.90或43.20下订单之前，会比较7.20%和。实时查看FCLD价格图表，了解每日变化。

Fidelity Cloud Computing ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Cloud Computing ETF的最高价格是43.12。在26.01 - 43.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Cloud Computing ETF的绩效。

Fidelity Cloud Computing ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Cloud Computing ETF（FCLD）的最低价格为26.01。将其与当前的42.90和26.01 - 43.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FCLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FCLD股票是什么时候拆分的？

Fidelity Cloud Computing ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.75和52.67%中可见。

日范围
42.50 43.12
年范围
26.01 43.12
前一天收盘价
42.75
开盘价
42.81
卖价
42.90
买价
43.20
最低价
42.50
最高价
43.12
交易量
54
日变化
0.35%
月变化
7.20%
6个月变化
54.37%
年变化
52.67%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%