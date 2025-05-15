Валюты / FBYD
FBYD: Falcon's Beyond Global Inc - Class A
11.49 USD 0.97 (9.22%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FBYD за сегодня изменился на 9.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.12, а максимальная — 11.55.
Следите за динамикой Falcon's Beyond Global Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
10.12 11.55
Годовой диапазон
3.62 13.25
- Предыдущее закрытие
- 10.52
- Open
- 10.73
- Bid
- 11.49
- Ask
- 11.79
- Low
- 10.12
- High
- 11.55
- Объем
- 133
- Дневное изменение
- 9.22%
- Месячное изменение
- 67.01%
- 6-месячное изменение
- 33.14%
- Годовое изменение
- 14.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.