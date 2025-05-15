КотировкиРазделы
FBYD: Falcon's Beyond Global Inc - Class A

11.49 USD 0.97 (9.22%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FBYD за сегодня изменился на 9.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.12, а максимальная — 11.55.

Следите за динамикой Falcon's Beyond Global Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
10.12 11.55
Годовой диапазон
3.62 13.25
Предыдущее закрытие
10.52
Open
10.73
Bid
11.49
Ask
11.79
Low
10.12
High
11.55
Объем
133
Дневное изменение
9.22%
Месячное изменение
67.01%
6-месячное изменение
33.14%
Годовое изменение
14.90%
