FBYD: Falcon's Beyond Global Inc - Class A

14.99 USD 1.52 (11.28%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FBYD a changé de 11.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.71 et à un maximum de 15.00.

Suivez la dynamique Falcon's Beyond Global Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
12.71 15.00
Range Annuel
3.62 16.34
Clôture Précédente
13.47
Ouverture
12.71
Bid
14.99
Ask
15.29
Plus Bas
12.71
Plus Haut
15.00
Volume
344
Changement quotidien
11.28%
Changement Mensuel
117.88%
Changement à 6 Mois
73.70%
Changement Annuel
49.90%
