시세섹션
통화 / FBYD
주식로 돌아가기

FBYD: Falcon's Beyond Global Inc - Class A

14.99 USD 1.52 (11.28%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

FBYD 환율이 오늘 11.28%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.71이고 고가는 15.00이었습니다.

Falcon's Beyond Global Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FBYD News

일일 변동 비율
12.71 15.00
년간 변동
3.62 16.34
이전 종가
13.47
시가
12.71
Bid
14.99
Ask
15.29
저가
12.71
고가
15.00
볼륨
344
일일 변동
11.28%
월 변동
117.88%
6개월 변동
73.70%
년간 변동율
49.90%
20 9월, 토요일