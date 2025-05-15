Währungen / FBYD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FBYD: Falcon's Beyond Global Inc - Class A
13.87 USD 0.40 (2.97%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FBYD hat sich für heute um 2.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.71 bis zu einem Hoch von 14.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Falcon's Beyond Global Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
12.71 14.70
Jahresspanne
3.62 16.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.47
- Eröffnung
- 12.71
- Bid
- 13.87
- Ask
- 14.17
- Tief
- 12.71
- Hoch
- 14.70
- Volumen
- 76
- Tagesänderung
- 2.97%
- Monatsänderung
- 101.60%
- 6-Monatsänderung
- 60.72%
- Jahresänderung
- 38.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K