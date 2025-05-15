QuotazioniSezioni
Valute / FBYD
FBYD: Falcon's Beyond Global Inc - Class A

14.99 USD 1.52 (11.28%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FBYD ha avuto una variazione del 11.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.71 e ad un massimo di 15.00.

Segui le dinamiche di Falcon's Beyond Global Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
12.71 15.00
Intervallo Annuale
3.62 16.34
Chiusura Precedente
13.47
Apertura
12.71
Bid
14.99
Ask
15.29
Minimo
12.71
Massimo
15.00
Volume
344
Variazione giornaliera
11.28%
Variazione Mensile
117.88%
Variazione Semestrale
73.70%
Variazione Annuale
49.90%
