FBYD: Falcon's Beyond Global Inc - Class A
14.99 USD 1.52 (11.28%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FBYD ha avuto una variazione del 11.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.71 e ad un massimo di 15.00.
Segui le dinamiche di Falcon's Beyond Global Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
12.71 15.00
Intervallo Annuale
3.62 16.34
- Chiusura Precedente
- 13.47
- Apertura
- 12.71
- Bid
- 14.99
- Ask
- 15.29
- Minimo
- 12.71
- Massimo
- 15.00
- Volume
- 344
- Variazione giornaliera
- 11.28%
- Variazione Mensile
- 117.88%
- Variazione Semestrale
- 73.70%
- Variazione Annuale
- 49.90%
21 settembre, domenica